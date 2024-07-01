AI軍備競賽輸台灣 日圓貶有利日本出口 韓遭台日夾擊好憂鬱？

台灣已成為AI軍備競賽的關鍵角色，韓企非常擔心被邊緣化，而日圓狂貶也令韓國出口企業承壓。（示意圖，路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣已成為AI軍備競賽的關鍵角色，韓國非常擔心被邊緣化，近日推出26兆韓元支援計畫，不希望半導體發展落後台灣。除了面臨半導體產業競爭力問題外，近日日圓狂貶也令韓企承壓，韓媒認為，日圓長期走貶將提高日本出口企業價格競爭力，對韓出口產生負面影響，也可能導致韓國對日本的旅行收支逆差進一步擴大。

輝達創辦人黃仁勳之前在台發表AI主題演講，背板以台廠供應鏈環繞台灣，盛讚台灣是AI中心。（圖擷取自輝達YouTube官方頻道）

AI浪潮席捲 台灣國際能見度提升

隨著AI狂潮來襲，全球均肯定台灣所扮演的關鍵角色，財信傳媒董事長謝金河也在臉書PO文指出，這次（輝達CEO）黃仁勳來，鼓舞了台灣，更重要的是，AI必須隔除中國供應鏈，這些年台商回台投資逾1787家，很多科技廠商老早就在台灣設立生產基地，這次輝達登高一呼，PC ，伺服器，散熱全部族群都歸隊，大家跟著黃仁勳走向世界，這是台灣的空前機會。

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謝金河說，一位從電子業退休的前輩告訴他，已經7、8年沒有去看電腦展，這次他很仔細看台灣參展的公司，技術已經領先對手一大段距離，並稱從現在起是伺服器，AI PC的建置期，到明年AI的應用會百花齊放，地緣政治加上排除中國供應鏈，台灣會好到難以想像。

台灣是AI軍備競賽的要角已無庸置疑，英特爾執行長季辛格甚至取消韓國行，來台參加COMPUTEX並發表主題演講。反觀三星HBM（高頻寬記憶體）迄今尚未獲得輝達認證，三星會長李在鎔在6月急赴美2週，見了Meta執行長札克柏格、亞馬遜高層及高通執行長艾蒙，卻沒見到黃仁勳，韓國非常憂心被邊緣化。

為此，韓國政府6月26日宣布一項全面的半導體產業支援計劃，旨在鞏固和提升該國在全球半導體市場中的領先地位。這項計劃是建立在此前公布的26兆韓元支援方向基礎上，透過金融支持、稅收優惠、研發投資和基礎設施建設等多管齊下的方式，增強南韓半導體生態系的整體競爭力。

日圓近期劇貶，韓國憂心衝擊該國出口廠商的競爭力。（示意圖，路透）

日圓走貶 韓國憂出口競爭力下滑

除了面對來自台灣半導體產業的競爭外，近期日圓貶值也讓韓企傷透腦筋。韓媒《東亞日報》6月29日發布社論：「王者美元」和「超低日圓」夾擊下不安的韓國經濟，解析韓國的擔憂及應對方式。

文章指出，隨著日圓急劇貶值，日圓匯價貶破160日圓兌1美元大關，創37年半以來新低。在美元一枝獨秀下，韓元匯價差點跌至1400韓元兌1美元，美元走強及日圓劇貶使得韓國經濟和金融市場正走在危險的迷霧之中。

文章認為，日圓長期走低會提高日本出口企業的價格競爭力，對韓國出口產生負面影響。特別是與日本出口競爭度較高的汽車、鋼鐵等可能會受到打擊。另外，由於日本旅遊業繁榮，2國旅遊收支逆差有可能進一步擴大。

文章還說，最令人擔憂的是金融市場的變動性正在增大，若日本捍衛日圓而出售海外資產，美國國債利率就會上漲等因素，金融市場的不安可能擴大，加上美國和歐洲的政治不確定性和地緣政治風險等不安因素也很多。在這種情況下，韓國政府應該聚焦將日圓貶值的副作用最小化和穩定韓元匯率。

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