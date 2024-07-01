專坑盟友！傳中國要求伊朗石油打5折 還用尚比亞貨幣付款

伊朗媒體報導，中國不僅要求伊朗提供石油折扣，還用非洲國家貨幣付款。（圖取自中國社交平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗媒體披露，中國要求伊朗給予龐大的石油折扣，最低喊到每桶37美元，比過去一年石油價格每桶75-85美元減幅高達50.6%至56.4%，而且還用「無法自由兌換的人民幣」付款，甚至用安哥拉、尚比亞及肯亞貨幣付款，中國這樣做是為了誘使伊朗從這些國家購買商品，以便這些國家可以償還積欠中國的債務。

伊朗《Iran International》報導，市場盛傳德黑蘭向中國提供巨大的石油折扣，收費低至每桶 37 美元，而過去1年石油價格大約介於每桶 75-85 美元左右。路透社則稱，伊朗向中國煉油廠提供至少每桶13美元的折扣。

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報導提及，去年歐盟能源安全消息人士就爆料，在俄羅斯入侵烏克蘭之前，中國已經從伊朗獲得了30%的折扣，後來又要求提供更多折扣。消息人士還指出，自2022 年11 月11 日起，中國一直以「不可自由兌換的人民幣」向伊朗付款，這些人民幣只能在中國境內使用和用於購買中國商品。

消息人士補充，更糟的是，中國除了以人民幣為主要支付工具外，也使用安哥拉、尚比亞和肯亞的貨幣，支付向伊朗購買石油的款項，而中國這樣做是為了誘使伊朗從這些國家購買商品，以便這些國家可以償還積欠中國的債務。

報導指出，根據OPEC估計，2023 年伊朗石油出口價格（不包括折扣和違反制裁的成本）將超過每桶 83 美元。據此計算，伊朗原油、凝析油、燃料油出口收入至少達460億美元。然而，伊朗海關數據顯示，實際數字僅360億美元。這100 億美元的差異表明，伊朗的石油收入因高折扣和制裁造成不少損失。

報導直言，儘管有證據指向伊朗給予中國巨大石油折扣，伊朗石油部長 Javad Owji 仍然堅持未對石油買家提供高額折扣。他表示，伊朗目前有15個石油買家，包括中國和敘利亞，其餘「客戶」的身分則未公開。

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