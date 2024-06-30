曾號稱「輝達競爭對手」 中國左江科技下市

在中國上市不到5年，曾號稱「晶片大牛股」的左江科技宣布下市。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在中國上市不到5年，曾經號稱「晶片大牛股」、「輝達的競爭對手」的左江科技宣布下市，股價從299元跌到6.9元，上萬名股東慘被套牢。

根據中媒報導，6月28日晚上深交所宣布*ST左江（左江科技）終止上市，該股曾被稱為「史上最貴ST股」，最終黯然離場。

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據悉，左江科技2019年10月登陸創業板，作為國家高新科技企業，自2021年起就開始發布「程式網路資料處理晶片」的研發，是資料處理器概念股，即使業績嚴重下滑嚴重，但股票卻一路上漲，去年（2023）7月一度漲到299.8元。

2023年11月24日開始，證監會宣布對退市創投公司左江科技立案調查。今年1月30日，證監會通報左江科技2023年揭露的財務資料嚴重不實，涉嫌重大財務造假。

自此，左江科技股價迅速跳水，截至其停牌前最後一個交易日，股價只剩6.94元，股價較去年7月的最高點已跌97%，總市值7.08億元人民幣，還有1.2萬戶股東被套。

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