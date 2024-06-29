電力即點App回饋開跑 大獎抽iPhone 15

台灣電力APP提供繳費、用電申請與管理及住宅用電分析等功能。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕為推廣智慧用電，台電陸續推出「台灣電力」與「電力即點」APP，至今已有逾百萬下載，今（29）日再推「電力回饋快省準」限時活動，只要下載「台灣電力」和「電力即點」APP、註冊會員或完成行動支付、申請電子帳單等任務即可獲取點數，除可兌換超商及電信購物金，更將加碼抽出iPhone15、3C家電等好禮，活動至10月31日。

台電指出，為滿足民眾多元繳費需求，電費帳單除了銀行代繳、超商繳費，民眾也可用台灣電力APP透過線上信用卡、行動支付及APP產生條碼繳費等方式輕鬆繳費，省時又便利。此外，為節能減碳並響應政府無紙化政策，只要申請電子帳單，每期還可享10元電費折抵。

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為了推動電力智慧化與數位創新應用，台灣電力APP及電子帳單服務系統也持續精進用電管理功能，民眾除可查詢與繳付最新一期帳單，經認證後，也可進一步查詢兩年內的歷史帳單與用電圖表比較用電差異，瞭解自身用電狀況。

台電分享，若家中已安裝智慧電表且通訊穩定，可與台灣電力APP連動掌握每15分鐘的用電資訊，還能進一步解鎖「住宅用電分析」功能，推估家中冷氣、冰箱、洗衣機、電視與開飲機等5大常見家電的用電佔比與度數，成為夏季節電利器，幫助民眾聰明用電。

台電透露，民眾下載電力即點APP，回答節電知識題目與問卷，或是遊玩「地圖電力尋寶」打卡抓寶就能取得點數。此外，電力即點APP還有住家節電預測、節電日挑戰活動及不定期推出的特殊任務，只要把握機會，即可快速累積點數。

台電「電力回饋快省準」限時活動今日登場，即日起至10月31日，只要下載「台灣電力」和「電力即點」APP、註冊會員或完成任務累積點數，就有機會把iPhone15等好禮帶回家，更多活動資訊請見活動官網（https://rewardpoints.taipower.com.tw/site/activity）。

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