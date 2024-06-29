油電糖水招考826人 起薪上看4.5萬元

經濟部四大國營事業招考，報名倒數4天。（經濟部提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕報名倒數4天！經濟部所屬國營事業包含台電、中油、台糖與台水2024年將舉辦新進職員招考，共釋出23類別826名額，起薪約4.2至4.5萬元，現正報名中，開放至7月2日，有興趣者可趕緊把握。

為因應國營事業人力需求，傳承核心技術及經驗，經濟部持續廣招各領域專才，今年新進職員招考預計10月13日在臺北、臺中、高雄及花蓮舉行初（筆）試。

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本次甄試將招考23個類別共826人，其中電機類招考244名最多，次多為企管類招考129名、機械102名排第三，另有土木67名、儀電56名、化工製程39名、資訊38名、財會31名、地政19名、環工15名、職業安全衛生15名、建築11名、化學10名、人資9名、農業8名、地質7名、法務5名、土地開發4名、政風4名、圖書資訊4名、統計資訊3名、地球物理3名、畜牧獸醫3名。

經濟部說明，今年度招考新進職員起薪自原先4.1萬至4.2萬，調升至約4.2萬至4.5萬元，如工作表現優異考核成績優良者，預估進用後第5年，月薪最高可上看6.2萬元，如有調整，依調整後薪給標準辦理。

另，本次甄試一律採「網路報名」，報考申請與各類別詳細考試科目、應考資格等資訊請參考甄試網站（https://service.taipower.com.tw/Exam/）。

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