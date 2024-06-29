2024年全球最強護照「冠軍易主」！ 台灣排名揭曉

居留權和公民身分顧問公司「Henley & Partners」近日公布2024年全球最強護照排名，新加坡榮獲第1，台灣護照為第35名。（資料照，本報合成）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球最強護照排名「冠軍易主」！居留權和公民身分顧問公司「Henley & Partners」近日公布2024年全球最強護照排名，新加坡無需簽證即可前往195個國家和地區，奪下本次「亨利護照指數」（Henley Passport Index）的寶座。日本先前曾排名第1，但這次與法國、德國、義大利和西班牙並列第2名，這些國家無需簽證就可以前往194個國家和地區。至於台灣護照，則以無需簽證可前往143個國家和地區，排名第35名，和2023年排名一樣。

《Business Insider》報導，亨利護照指數根據國際航空運輸協會（IATA）的數據創造，以護照持有者在無需事先獲得簽證的狀況下，可以前往的國家和地區數量來進行排名。當各國簽證政策變更生效時，每月會進行更新。

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在截至2024年6月的2024年亨利護照指數中，新加坡以195個國家地區獨占鰲頭，西班牙、日本、義大利、德國、法國以194個國家地區並列第2；荷蘭、奧地利、芬蘭、愛爾蘭、瑞典、盧森堡和南韓以193個並列第3；比利時、丹麥和英國以192個並列第4。

挪威、葡萄牙和瑞士以191個並列第5；澳洲、希臘、馬爾他和紐西蘭以190個並列排名第6；加拿大、捷克、匈牙利和波蘭以189個並列第7；第8名則是美國的188個；第9名為愛沙尼亞、立陶宛和阿拉伯聯合大公國的187個；拉脫維亞、斯洛伐克則以186個並列排名第10。

台灣護照無需簽證即可前往143個國家和地區，在該指數中和多米尼克並列第35名。

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