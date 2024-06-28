台電公布7月用電數據 夜尖峰準備280萬瓩

台電公布7月用電數據。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電今天（28日）公布7月供電狀況，預測日尖峰瞬時負載最高將達4119萬瓩、突破歷史新高，為此台電也已充分準備、足以因應。而核三1號機將於7月底依法除役，已規劃由容量更大的豐德新機組替代，加上歲修機組回歸及再生能源，供電能力皆可滿足負載需求；預估全月日尖峰備轉容量率將保持10%，夜尖峰也以備轉容量280萬瓩作為準備，相當於三台核三1號機的裝置容量，夜尖峰備轉容量率保持7%。

經濟部長郭智輝上任後強調不缺電，台電官網雖已有未來供需預測，每隔十分鐘更新電力數據，但要讓電力資訊更「接地氣」，因此要求台電每月盤點電力供需概況，以新聞稿方式對外說明。

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台電說明，已將夏月尖峰或機組除役時程等因素納入考慮，提前安排各機組歲修及發電排程，夏季期間原則不安排機組歲修，7月相較4月，已有裝置容量合計超過430萬瓩機組回歸發電，提高整體供電能力。

新增機組的部分，民營豐德電廠3號機、裝置容量110萬瓩將加入供電，預計中旬前先採半載運轉、中旬達滿載運轉。機組除役部分，核三1號機，約95萬瓩，運轉執照將於7月27日屆期，依法不可再運轉，機組已於6月中旬起功率遞減運轉至運轉執照屆期日。

非傳統機組部分，台電也針對再生能源及汽電共生進行發電估算，盤點日夜尖峰供電能力；參考氣象資料及過往負載，預測日夜尖峰最高負載。日尖峰最大供電能力可達4652萬瓩，大於日尖峰預測最高負載4119萬瓩；夜尖峰最大供電能力可達4074萬瓩，大於夜尖峰預測最高負載3746萬瓩。

台電指出，受太陽光電助力，如近日中午時段約有800萬瓩出力，日尖峰供電無虞，備轉容量率將保持10%；因應夜尖峰時段，也將靈活運用抽蓄水力、時間電價、輔助服務及需量反應等彈性措施，夜尖峰備轉容量以280萬瓩作為準備，備轉容量率保持7%。

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