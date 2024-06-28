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因亞馬遜掀倒閉潮？美連鎖藥局巨頭擬大量關店

2024/06/28 17:25

美國連鎖藥局巨頭Walgreens受大環境影響，將關閉美國大量門市。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕電商巨頭亞馬遜在人工智慧（AI）熱潮及今年有望降息的前景推動下，市值持續創新高，而該平台自從搶攻藥品零售市場後，也對美國原有的連鎖藥局造成巨大威脅，據報，美國連鎖藥局巨頭Walgreens最新財報不如預期，並下修全年財測，同時宣布計劃大量關閉分店，股價應聲重挫22%。

外媒報導，Walgreens公布最新財報，上季營收為364億美元（約台幣1.18兆），略優於分析師預估的359.4億美元（約台幣1.16兆），每股盈餘為63美分，遜於分析師預估的68美分，並下修財測，預估2024會計年度全年經調整每股盈餘將介於2.80美元至2.95美元之間，遠遜於原本預估的3.20美元至3.35美元。

Walgreens執行長Tim Wentworth表示，目前的藥局經營模式難以持久，需要因應大環境變動而調整，由於旗下近4分之1的門市經過調整後對營運收入缺乏貢獻，公司計劃在未來幾年關閉表現不佳的店面，截至2023會計年度止，該公司在美國擁有超過8700家分店，因此預估將有逾2100家分店可能遭到關閉。

據了解，美國零售巨頭亞馬遜自2020年來推出線上藥局服務Amazon Pharmacy，讓消費者能從線上平台訂購處方藥並宅配到府，因此對實體連鎖藥局來說造成不小的殺傷力，美國股市名嘴克萊莫（Jim Cramer）指出，對消費者而言，Walgreens的價格更昂貴又不如亞馬遜平台方便，且店內人手常常不足，加上實體店面會因應偷竊問題，將商品被鎖在展示櫃內，也讓消費者感到困擾。

Walgreens週四（27日）股價重挫22.16%，收12.19美元，今年來跌幅達53.31%。

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