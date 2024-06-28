「跳火圈」接產發署長 楊志清上任射三箭

經濟部產發署長楊志清。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部產發署今天（28日）下午舉行署長交接，新任署長楊志清表示，到經濟部「留學」9個月，回到產發署工作不是跳火坑，而是跳火圈，圈大好跳，圈小難免燙到；他上任後3大目標，推動產業雙軸轉型，產創條例修法與強化供應鏈串接和連結。

經濟部次長連錦漳擔任產發署長監交人，他致詞大讚楊志清接棒是「好人終於出頭天」，先前感嘆天公怎麼都沒看到楊的努力，產發署的業務繁重，要能耐住性子，也要忍住外面的謾罵，提點他個性要放軟，連錦漳也藉此感謝楊，在他回鍋工業局（產發署前身），不斷陪伴他了解離岸風電業務。

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代理署長陳佩利也說，楊志清去經濟部留學九個月（擔任經濟部主任秘書），終於回到產發署懷抱，她與連錦漳開心程度是不相上下，也相信楊扛下署長一職是適才適所。

楊志清致詞開頭就是「我來了」，他透露，連錦漳先前從標檢局回到工業局形容是跳火坑，但貼切一點是「跳火圈」，圈大就好跳，圈小就難免被燙到，由他接棒後，會秉持服務精神，協助產業發展，台灣是高度出口導向國家，世界為市場，要緊盯國際變化動態，跟上世界變化腳步，進行必要調整，讓產業結構轉型升級。

他提到上任後有三大目標，首先是雙軸轉型，包括DX（數位轉型）、綠色轉型（GX），數位化是根本，要讓各行各業打底，隨著生成式AI到來，經濟部長郭志輝也交代他協助讓產業AI普及應用。

其次，要加強產業溝通，與公協會努力，面對問題，包括產創10之1、10之2等修法的前置作業進行中，他強調，智慧機械、5G、資安等投資抵減優惠效果很好，試用期間今年底，因此啟動相關修法程序，也會把數位化、低碳化、人工智慧推動納入，產發署也會跟財政部說明，修法可穩定就業、帶動經濟成長，並爭取國會支持。

最後他也希望可強化供應鏈聯結，台灣的ICT、自行車、汽機車零組件都很有成就，石化業轉向高值化發展，半導體可結合工具機等「發揮綜效」，楊志清強調，工作不容易，會一點一滴紮根完成產發署工作。

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