蘋果Vision Pro售價太貴 中國上市首日沒iPhone熱鬧

蘋果Vision Pro在中國上市首發日現場不如新款iPhone熱鬧。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果Vision Pro週五（28日）正式在中國發售，有不少中國消費者在門市排隊預約體驗最新產品，不過現場並不如新款iPhone首發日熱鬧，可能與其價格太貴有關。

外媒報導，蘋果國行版Vision Pro分為256GB、512GB、1TB三種版本，售價2萬9999元人民幣（約台幣13.4萬）起，今天是中國市場的首發日，現場來了許多預約體驗的消費者，根據現場安排，蘋果店員會一對一提供半小時的體驗服務，整個流程包括產品說明、試戴指導、功能體驗，功能涵蓋手眼交互姿勢校準、全景圖片、空間影音、部分軟體應用等體驗。

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事實上，近來不少人認為，Vision Pro的售價實在太貴，消費者購買興致缺缺，這一現象也顯示中國門市首發日，現場沒有像新款iPhone首發日熱絡，首位在中國王府井門市完成體驗及購買的消費者表示，之前他已經以5萬元人民幣（約台幣22.3萬）的價格從美國購買Vision Pro，再買一台國行版，是想要有更完善的保修服務。

不過，Vision Pro的佩戴體驗也出現負面評價，一名在現場的女性新用戶在完成半小時體驗後，臉頰已經出現明顯紅印，「有點重，有往下墜的感覺」，認為如果購買Vision Pro，最頻繁使用的場景可能還是看影片，而且可能也用不了太久。

據了解，Vision Pro海外版在購物平台上的起售價為2.3萬元人民幣（約台幣10.2萬）左右，但中國國行版Vision Pro起售價要近3萬人民幣（約台幣13.4萬），這也是消費者體驗後沒有購買的原因，認為「這是筆不小的數目」，還需要回家慎重考慮，也有人指出，依照目前售價，它不應該只是一台娛樂設備「還是會觀望之後在工作場景方面的體驗更新」。

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