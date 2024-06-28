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運價連12漲 歐洲美東航線大漲逾12％ 美東漲破9000美元

2024/06/28 15:56

塞港、缺櫃、貨量增加持續，運價連12漲。（長榮提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕運價連12漲！最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）上漲 238.72點至3714.32點，週漲幅放大到6.86%，四大航線全數大漲，遠東到歐洲、美東航線周漲幅都逾12%，而遠東到美東航線每FEU（40呎櫃）更是站上9000美元。

業內人士表示，塞港、缺櫃缺艙、貨量增加態勢持續，且馬士基航運通知客戶7月1日歐洲線每FEU運價要調升2000美元，MSC也通知客戶7月1日美東線每FEU運價要調升2000美元，7月中旬後續漲機率高。

根據最新一期出爐的運價，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達4880美元，上漲544美元，週漲幅12.5%；遠東到地中海運價每TEU達5387美元，上漲532美元，漲幅10.95%；遠東到美西每FEU達7830美元，上漲657美元，漲幅9.15%；遠東到美東每FEU達9274美元，上漲997美元，漲幅達12.04%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU上漲4美元，到743美元，漲幅0.54%。

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