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集保今推出「ETF觀測站」打造ETF資訊單一查詢入口

2024/06/28 11:30

集保推出「ETF觀測站」，今日正式上線。（集保提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內ETF市場發展蓬勃，截至今年5月底，規模已達新臺幣5兆元，資訊急需整合，集保結算所整合證交所、櫃買中心及投信投顧公會之ETF各項商品資訊，在基金資訊觀測站打造ETF資訊單一查詢入口—「ETF觀測站」，讓投資人得以一鍵查詢與下載各類ETF資訊，將大幅提升資訊取得的便利性。

集保結算所表示，所建置之「ETF觀測站」採分階段上線，第一階段於6月28日上線，第二階段將在10月底推出。主要包括三大重點，首先是「ETF觀測站」提供更便捷的統一介面，彙集現行分散於證交所、櫃買中心與投信投顧公會之各類ETF資訊；其次，投資人可自由選定資訊欄位之排序方式，更加便捷地找到所需要的ETF投資資訊。最後，第二階段將增加統計資訊與配息資訊等兩大熱門主題，更加符合現在投資人重視配息、存股之投資趨勢。

集保結算所總經理陳德鄉表示，集保結算所於基金市場深耕多年，在ETF業務上，除建置「ETF觀測站」提升資訊透明度、落實普惠金融，今年亦新增ETF IPO資訊傳輸作業功能，提升證券商及投信業者間辦理ETF募集作業效率；同時，啟動ETF eNotice服務，節省紙本印製與寄送成本。

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