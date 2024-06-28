日圓跌不停！神田真人卸任 日最高外匯事務官員換人當

日本財務省主管外匯事務的副大臣神田真人（Masato Kanda）。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日圓跌跌不休，週五（28日）跌破161兌1美元關卡，創38年新低，日媒報導，日本財務省宣布一系列人事變動，包括日本財務省主管外匯事務的副大臣神田真人（Masato Kanda）卸任，由財務省國際局局長三村淳（Atsushi Mimura）接任。

日媒《日本經濟新聞》、《產經新聞》報導，日本政府6月28日宣布，三村淳接替神田真人職位，自7月31日起生效。

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神田真人在2021年上任後，成為極具魅力的政策發言人。《彭博》指出，神田真人任期內，經歷了新冠肺炎、日圓歷史性疲軟、俄烏衝突及日本去年主辦七國集團財長會議。

《彭博》推測，現任日本財務省國際局局長的三村淳幾乎肯定會繼承前任衣缽，主張日圓匯率穩定並反映經濟基本面。

《彭博》指出，任何的變動都是正常的人事輪換，不會影響該國整體財政或匯率政策。財務省往往會在國會休會後1年當中的這個時期宣布人事變動。

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