IMF警告：美國高赤字、貿易政策 加劇全球經濟風險

IMF警告，美國高赤字、高債務和激進的貿易政策將加劇全球經濟風險。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際貨幣基金（IMF）週四（27日）表示，美國赤字規模過大，並受到過多債務的拖累，加上日益激進的貿易政策，將給美國和全球經濟帶來愈來愈大的風險。

綜合外媒報導，IMF在美國經濟年度評估摘要中表示，這個全球最大經濟體財政赤字太大，導致公共債務在國內生產毛額（GDP）的佔比持續上升。另外，貿易限制持續擴大，以及在解決2023年銀行倒閉危機所凸顯的弱點方面進展不足，這些都構成了重大的風險。

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美國國會預算辦公室（Congressional Budget Office，CBO）日前更新的預算展望顯示，2024會計年度美國預算赤字將攀升至1.915兆美元（約新台幣62.4兆元），在GDP的佔比預計將來到6.7％。

IMF預測，如果華盛頓赤字不斷增加的情況持續下去，到2032年，美國債務在GDP的佔比將達到140％。這麼高的赤字、債務給美國和全球經濟帶來愈來愈大的風險，可能會導致財政融資成本上升。IMF也建議美國逐步調高所得稅稅率，並改善福利計劃。

IMF稱讚美國經濟成長強勁，並在控制通膨方面取得進展，同時也提出了異常嚴厲的批評。IMF將美國今年成長預期下調至2.6％，相較於4月的預測，下降了0.1個百分點。

報告中也提到美國的經濟政策，警告不可持續的借貸，以及與中國的競爭正在為全球經濟帶來風險。而在金融穩定方面，IMF報告表示，2023年一連串銀行倒閉後，暴露了金融體系的脆弱性，但當局一直缺乏「具體行動」。

IMF指出，美國新增關稅和其他的貿易壁壘，並擴大利用產業政策來支持本土企業，這也對美國和全球經濟構成風險，有可能扭轉投資流動，並破壞全球貿易體系，呼籲華府透過談判解決與貿易夥伴的分歧。

華盛頓隨後發表的聲明，迴避了關於赤字和貿易的建議，美國財政部表示，在與IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）的討論中，財長葉倫（Janet Yellen）重申了對IMF成員國經濟體進行「坦率和徹底評估」的重要性，並討論了過去幾年美國經濟的優異表現。

近期數據顯示，儘管出現放緩跡象，但美國經濟仍有望實現軟著陸，5月失業率上升、零售銷售放緩、新屋銷售下滑。由於商業狀況、就業市場和收入前景都更為黯淡，本（6）月消費者信心下滑。

喬治艾娃表示，IMF預計美國通膨將繼續放緩，明年將回到聯準會（Fed）的2％目標，至少今年底利率都可能保持不變，但仍有可能降息1次，明年預計進一步降低借貸成本。

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