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黃仁勳悄抵台？私人專機今晚飛抵松機 訪台重要3行程曝光！

2025/05/12 20:59

黃仁勳預計本週訪問台灣。（資料照）黃仁勳預計本週訪問台灣。（資料照）

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（12日）晚一度傳出輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳搭乘私人飛機悄悄抵台，不少掌握消息的媒體紛紛到松山機場（TSA）守候，不過稍早有消息指出，今晚先行抵台的是黃仁勳的家人，本人將會在本週稍晚搭機飛到台灣。

上週就有消息人士曝光黃仁勳預計這個禮拜來台灣的消息，由於他在美總統川普對全球實施對等關稅措施後首度來台，其行程與將要宣布的事引發各界關注。綜合媒體報導，今天傳出黃仁勳搭乘加州聖荷西直飛台北、班機尾號VJT712的私人專機，於今晚7點45分左右抵達松機，不少媒體提早到機場守候。

不過直到航站熄燈，都沒有看到黃仁勳身影。稍早得知搭乘該專機先行抵台的原來是黃仁勳的太太洛瑞（Lori Huang）、兒子黃勝斌（Spencer Huang）和女兒黃敏珊（Madison Huang）。黃仁勳本人會在本週稍晚才抵達。

據悉，黃仁勳這次訪台主要有3個重要行程，第一是預計15日拜會台積電等台廠供應鏈，第二是宴請科技巨頭，最後則是最受台灣各界關心的，在20日至23日登場的COMPUTEX展發表專題演講，並公布輝達台灣總部選址地點。

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