「芯」情很差！外媒曝中芯設備頻故障 8成晶片有缺陷

傳出中國中芯設備頻故障，良率低下。（示意圖，與本新聞無關，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華為宣稱要取代輝達AI晶片A100的昇騰910B，此晶片由中芯代工，啟動量產已經6個多月，至今8成晶片都有缺陷，良率僅2成左右。更慘的是，中芯原預計昇騰910B的年產量很快達到50萬片，卻因美國加強出口管制，設備零件供給受阻，導致設備接連故障，無法維修，生產目標遠不如預期。

朝鮮日報以「中國AI晶片自尊心」為標題，踢爆中國華為AI晶片的慘況。報導指出，華為所開發的AI晶片希望展現出中國突破美國科技封鎖，如今卻在擴大產能方面遭遇阻力。儘管華為第二代AI晶片-昇騰910B，正在逐漸取代在中國市場占有率超過90%的輝達AI晶片，廣受中國企業青睞，礙於良率低下，設備頻頻故障，產能嚴重受限。

請繼續往下閱讀...

業界透露，華為希望取代輝達AI晶片A100的昇騰910B良率，仍停留在20%左右，此晶片由中芯代工，啟動量產已經6個多月，至今仍是5個晶片有4個出現缺陷。

不僅如此，因美國加強出口限制，設備零件供給受阻，導致產量遠遠落後所設定的目標。根據原本規劃，中芯預計昇騰910B的年產量很快就會達到50萬片，但是，專業IT媒體《The Information》稱，因為設備接連故障，生產計劃出現狀況。

報導說，由於華為和中芯難以迅速更換故障的設備零件，在受到美國制裁下，中芯無法引進新設備，只能改造低效能的DUV曝光機，取代尖端的EUV曝光機，藉以生產7奈米晶片。而ASML 此前曾說，7奈米製程使用EUV曝光機只需9道工序，使用DUV設備則需要34道工序。工序越多，生產成本越高，良率越低，設備故障也越頻繁。

在這種情況下，美國又限制全球設備商在中國境內提供維修服務，導致中芯在獲取設備零件上吃盡苦頭。

半導體設備業界人士說，中芯缺少維護和管理晶片製造設備的工程師，而國際設備廠商考量美國禁令，不敢輕易向中國提供設備維修服務，中芯正在拿美國制裁前採購的設備和零件，維繫7奈米生產線，因此想擴大AI晶片產能並非易事。

業界認為，華為後續AI晶片的量產也可能遭遇挑戰，華為計劃9月推出昇騰910B的升級版910C，並喊出明年要推出採用5奈米製程的AI晶片。如今，隨著華為和中芯在AI晶片量產上遭遇困難，騰訊、百度等中國大型科技企業也將遭遇重創。

報導總結，儘管中國企業正在增加昇騰910B的採購量，以取代輝達晶片，中國政府也通過推進自己的數據中心，增加華為AI晶片的需求。然而，因為美國的制裁，中國離晶片自主的夢想也越來越遠。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法