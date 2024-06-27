台肥攜韓國三星物產簽MOU 國際氨能平台再添生力軍

台肥與韓國三星物產就氨能發展簽署MOU。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕台肥（1722）今（27）日宣布與韓國三星物產簽署合作備忘錄（MOU），在低碳液氨拓展上與三星物產攜手合作。台肥董事長李孫榮指出，此項MOU除有助於國內液氨的供應平衡外，也大大增加台肥在國際液氨供應上的競爭力。

李孫榮表示，台肥已是國內最大液氨供應商，也生產半導體級氨水多年，品質受業界肯定；氨水是半導體潔淨過程中重要的化學品，經常用在SC1以除去晶圓表面的微顆粒，而氨水的主要原料之一是液氨，台肥自2023年開始進口低碳氨，可取代傳統灰氨來製作氨水，產出的電子級氨水，得以降低半導體廠的碳排量，滿足晶圓大廠迫切的減碳需求。

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他也說，韓國政府重視氫氨能，納入未來的替代能源、逐步取代化石能源，台肥今年2月即尋求交流，派員赴韓國與三星物產針對肥料、化學品與氫氨能等業務進行考察，也藉此掌握韓國能源政策動向、補貼方向，同時實地走訪當地汽車加氫站設施，三星物產也對台肥積極作為印象深刻，進而簽訂合作備忘錄。

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