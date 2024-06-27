員工福利！TEL在日設6處研修度假中心 一泊二食只要2千元

亞洲第一大半導體設備商TEL，在日本松島的研修度假中心，員工可帶家人前往度假。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／日本宮城報導〕全球第4大半導體設備商、亞洲第1大半導體設備商TEL（Tokyo Electron）被半導體業視為非典型的日商，鼓勵員工重視工作與生活平衡，在松島、北海道、輕井澤等景色優美地，設6處研修度假中心，並委託專業經營管理，全球員工都可申請帶家人、朋友前往度假，一泊二食只要1萬日圓以下（約新台幣近2千元），因太物超所值，員工排隊預約太熱門還要抽籤決定。

TEL成立於1963年，超過60年，為全球歷史最悠久的半導體設備商，但公司文化與科技業接軌，被半導體業視為非典型日商，集團在全球共設有87個據點，遍佈美國、歐洲、亞洲等19個國家及地區，以就近提供客戶最好的技術與服務，全球員工數共逾1.8萬人。

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TEL銷售設備給台灣客戶，早期原委託漢民科技代理與服務客戶，後來於1996年在台灣成立東京威力科創，直到2023年9月，全由自家銷售設備，也由自家員工服務客戶，客戶群包括台積電、聯電、日月光、台灣美光、南亞科等半導體廠商，竹科、中科與南科皆有服務據點，員工總數超過千人，東京威力科創，延續漢民作風，除了提供員工免費餐食，對員工福利待遇也超越業界水準。

TEL鼓勵員工重視工作與生活平衡，比較特別的是，在日本松島、北海道的二世谷、輕井澤、熊本、箱根、山梨的韮崎等景色優美地設六處研修度假中心，並委託專業經營管理，這是台灣半導體業未見的公司福利，TEL全球員工都可申請帶家人前往度假，一泊二食只要1萬日圓以下。

TEL總務主管蒲生悠人受訪指出，研修度假中心是TEL員工福利的一部分，公司進行員工培訓或休閒娛樂的地方，讓員工休息身心、保持身體健康而提供的一項設施。員工每天熱情與努力投入工作，若能在休閒勝地與家人、朋友前往度假，得到放鬆後，相信會有動力繼續在工作對公司有所貢獻。

蒲生悠人說，TEL在日本已設有六處研修度假中心，休閒娛樂為主的是北海道的二世谷及箱根；山梨韮崎及熊本以員工培訓為主；輕井澤及松島則是休閒與培訓兼容。

他進一步說明，松島研修度假中心是2021年完工，也是最新的研修度假中心，擁有景觀、溫泉、美食3特點， 因松島與京都天橋立、廣島縣宮島並列為日本3大名景之一， 松島研修度假中心地理位置得天獨厚，可以俯瞰松島灣，從4樓餐廳可眺望到海洋和島嶼的美景，相當壯觀，有些房客還提前預約在早晨4、5點在餐廳觀賞日出景色。

TEL日本在日本設六處研修度假中心。（記者洪友芳攝）

蒲生悠人表示，溫泉也是松島研修度假中心的特色，1樓規劃有足浴、4樓有男女分開的室內大浴場、露天浴池，泉水是帶著滑順的鹼性溫泉， 且面臨壯麗的海景，能讓住宿者一邊悠閒的浸泡溫泉、一邊欣賞松島美景，非常有助舒緩身心。此外，松島研修度假中心也有特惠價格的飯店級各式餐點，菜色隨春、夏、秋、冬不同季節而變化。

此外，他說，松島研修度假中心的客房與設施均採使用在地生產、在地購買，並易於回收的材料。室內裝潢和家具也都使用東北木材，營造出溫馨的氛圍。 設計階段就著眼於地球環境的維護，以環保節能及永續設施為目標， 活用各種再生能源，將基地的下層當作停車場使用，也採用地熱輔助空調系統進行溫度的調節。

他指出，研修度假中心住宿對象包括TEl集團的管理階層、員工及親友，退休人員，只有有上述人員陪同，朋友也可以一同入住。 旅遊旺季的週末假日，常會出現一房難求的盛況，員工排隊預約很多，都要透過抽籤方式，中籤者才有機會享受研修度假中心的福利。

亞洲最大的半導體設備商TEL，設立員工福利之一的研修度假中心，松島研修度假中心是2021年完工，也是最新的研修度假中心，擁有景觀、溫泉、美食三特點。（記者洪友芳攝）

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