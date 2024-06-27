童子賢籲台灣AI發展「不要飄飄然」 行政院：不會飄在半空中

和碩董事長童子賢表示，AI熱潮把台灣捧得太高，提醒台灣不要飄飄然。對此，行政院發言人陳世凱今（27）日在院會後記者會回應，政府踏實規劃產業發展，政府不會飄飄然。（行政院提供）

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童子賢：許多大國覬覦台灣AI地位 正視風險才能延續台積創造的優勢

〔記者鍾麗華／台北報導〕即將擔任總統府國家氣候變遷委員會副召集人的和碩董事長童子賢表示，AI熱潮把台灣捧得太高，提醒台灣不要飄飄然。對此，行政院發言人陳世凱今（27）日在院會後記者會回應，感謝企業界的建議，台灣在半導體、人工智慧等領域有一定地位，政府踏實規劃產業發展；政府不會飄飄然，也不會在半空中。

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AI熱潮席捲世界，童子賢日前出席國鼎論壇時表示，台灣是AI進步群的其中一員，但是對於把台灣捧得太高的說法，他提醒「不要飄飄然上了雲端」，外界認為台灣是AI中心，其實少了「代工」兩個字。

對此，陳世凱表示，感謝企業界建議，政院都會虛心接受，能採納就盡量採納。大家很清楚，台灣今天在半導體業、高科技業、人工智慧領域能有一定地位，是政府一步一腳印，在每一個產業發展重中，都踏實做、努力規劃。政府不會飄飄然，也不會在半空中，未來也會務實針對國際競爭，扮演好在國際產業供應鏈該扮演的角色。

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