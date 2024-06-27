童子賢：許多大國覬覦台灣AI地位 正視風險才能延續台積創造的優勢

童子賢認為，國內邁向AI道路，必須綜合觀察樂觀、悲觀等條件，台灣現有的成就確實引發許多大國覬覦。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）董事長童子賢昨日說，台灣成為「世界AI中心」卻少了「代工」兩字，意在強調台灣供應鏈需延續半導體優勢、增進附加價值，態度不宜太過「飄飄然」，此番言論受到部分批評聲浪。童子賢今天回應，會平常心看待相關指教，產業發展的潛在風險值得共同討論。

童子賢認為，國內邁向AI道路，必須綜合觀察樂觀、悲觀等條件，台灣現有的成就確實引發許多大國覬覦，甚至想要急起直追、意圖取而代之，因此，自己才會提出別太「飄飄然」的觀點，應將所有狀況通盤檢視之後，才能延續台積電（2330）已創造的優勢基礎。

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童子賢強調，外界不宜對於特定幾個字「太過敏感」，自己只是稍微聊一下，「馬上就像摸到老虎的屁股，跳起來回頭要咬你一下，這個沒有那麼嚴重」。不過，他個人還是樂觀看待民主社會，「讓人罵幾句也不會死，如果有罵得對的地方，我就虛心受教，看看我哪裡錯了」。

童子賢提到，踏入電子產業40年來，曾經擔任過許多重要職務，時常會受到年輕朋友或是產業人士詢問意見，自己也時常呼籲用更開闊的心胸進行討論，畢竟台灣的AI地位得之不易，在經過詳細檢視之後，若發現「有卡卡的地方」阻礙進步，就可以及時應對與修正。

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