5月全國買賣移轉棟數達3.49萬棟 寫下近29個月新高

房市買氣高熱如夏，5月全國買賣移轉棟數更高達3.49萬棟，寫下近29個月以來單月新高。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房市買氣高熱如夏，5月全國買賣移轉棟數更高達3.49萬棟，不但年增幅達26%，更寫下近29個月以來單月新高。房產業者分析，第2季台股走勢強勁、民眾樂觀看待房價持續上漲，再加上新青安助年輕人成家，進而提振房市購買信心。

觀察近12年、5月同期全國買賣移轉棟數變化，僅有4個年度突破3萬棟，又以2013年5月時最高、約3.67萬棟，其次則是今年5月、約3.49萬棟。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，5月移轉棟數飆高，其實與3、4月房市買氣熱絡有關，而在5、6月市場交易狀況仍保持暢旺，預期到7月的全國移轉量，還是會呈現年增趨勢。

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到7月 全國移轉量仍會呈現年增趨勢

他認為，造成房市買氣熱絡的原因，包括通膨預期、股市衝上兩萬多點，市場資金動能強勁且對於房市看法相當樂觀，都推升市場的交易動能增溫，不僅移轉棟數增加，3、4月的預售屋揭露量則連續超過單月1.3萬件，呈現新案、中古屋房市全面熱絡情形。倘若台股持續維持穩定，且房市沒有重大利空影響，全年移轉量有機會挑戰11年來新高。

不過，曾敬德提醒，第3季通常是房市傳統淡季，因為放暑假因素，家庭可能順勢安排出遊或出國，同時第3季也是颱風季，可能會打亂民眾看屋的步調，不過正值房市買氣暢旺，民眾對於房市預期樂觀，且台股還在兩萬兩千點之上，即使淡季民眾在購屋態度上還是會偏向積極，因此，他預期今年房市有機會挑戰第3季淡季不淡，至於，第4季可能就會逐漸受到美國大選影響，屆時要先觀察股市反應是否劇烈。

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