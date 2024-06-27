日圓貶值苦主！100日圓商品快要無利可圖

日媒報導，由於日圓貶值，進口成本上升，日本100圓商店利潤遭侵蝕。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日媒披露，由於100日圓商店（以下稱百圓商店）所販售的商品大都在海外製造，近期日圓快速貶值及材料上漲，部分商品逼近成本，甚至無利可圖，再加上人事成本上升，侵蝕利潤，各大百圓商店擬增加300-500日圓的商品，維持利潤。

日本《DIME》網站報導，由於物價上漲，民眾到百圓商店購物的情況越來越多。帝國資料調查公司調查顯示，2013年會計年度日本國內市場規模約6530億日圓，2023會計年度來到約1兆200億日圓，10年成長超過1.5倍，門市達到約8900家。

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報導指出，由於百圓商店受到歡迎，各家公司每年以開設約100家新店為目標，預計到2030年日本百圓商店門市數量將達到1萬家。

隨著門市擴大，人員成本也攀升，加上日圓貶值導致進口成本增加，以及塑膠材料等原料價格上漲，即使各家百圓商店引入自助結帳系統等措施，降低營運成本，並提高稅前100日圓以上商品的銷售比例，但利潤與前一度相比仍有所惡化。

報導提及，近期日圓快速貶值，從利潤上來說，維持100日圓的價格變得越來越困難，主要是百圓商店銷售的產品很多都在海外製造，日圓疲軟導致進口成本，加上原材料成本上升，使得一些產品無利可圖，或者達到成本極限。

為了應對這些問題，各公司都致力於透過擴大300至500日圓的產品陣容來確保利潤，但挑戰仍然存在，例如在該價格的產品比較難推廣，因此百圓商店的公司將面臨一個艱難的決定，是要繼續發展以100日圓產品為中心的業務，還是透過擴大300日圓以上的產品來擴大市場。

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