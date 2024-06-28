33歲變身億萬富翁！日人親揭「最強脫貧術」

日本33歲達人親揭變身億萬富翁的9大「脫貧術」。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕薪水追不上通貨膨脹，加上投資回報欠佳，總是難以累積財富，但真的是這樣嗎？日本理財專家午堂登紀雄在33歲就成功存下3億日圓（約新台幣6200萬元）。他分享了9招最實用的「脫貧方法」，並強調資產增值的關鍵並非受制於收入的多寡，而是有效的財務管理。

午堂登紀雄指出，9大方法包括少搬家，強迫儲蓄，以及取消信用卡、只用現金消費，少逛便利商店及少買新衣服、少犒賞自己，以及減少購買手機零件等電子用品，丟棄所有少用的雜物，最後是不常看的書進行二手銷售。

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午堂登紀雄建議，將租金控制在薪水的2至3成左右，同時也要減少搬家頻率，以避免搬家及購買新家具、電器造成的額外花費。至於儲蓄部分，建議每月至少將20%的收入進行強迫儲蓄，只能用剩下的錢當作生活開支，藉此有效控制消費慾望。

同時建議改用現金支付，避免因分期付款而累積債務負擔。也不要常去逛便利商店，因為便利商品的商品價格通常較高，且促銷手法多樣，容易誘導人不知不覺中多花錢。

最好3年內不要購買新衣新鞋，避免誤入快時尚陷阱。不要找各種藉口來犒賞自己，徹底改掉「亂花錢」的習慣。至於家裡的舊書、不會再看第二次的書籍，可經二手書店賣出或網上拍賣。

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