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美元、公債殖利率走揚 黃金跌至逾2週低點

2024/06/27 08:47

週三（26日）黃金價格下跌。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週三（26日）受美元走強、美國債殖利率上升影響，現貨黃金下跌0.8%，報每盎司2301.16美元，6月10日以來最低點；黃金期貨下跌0.8%，報每盎司2313.2美元，另外投資者期待本週稍晚公布的美國通膨數據。

《路透》報導，道明證券（TD Securities）大宗商品策略主管梅萊克（Bart Melek）表示：「目前市場很可能會對美元走強做出反應，我們持續在價格上反映聯準會（Fed）不太可能在夏初調整利率這一點。」

本週焦點將是週四美國第1季國內生產毛額 （GDP）、週五公布的美國個人消費支出（PCE），另外美國總統拜登和共和黨競爭對手川普間的關鍵辯論也備受矚目。

週二公佈的數據顯示，由於對經濟前景的擔憂，美國6月消費者信心下降，但家庭仍對勞動力市場持樂觀態度，並預計2025年通膨將放緩。

聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）週二表示，在「一段時間內」保持政策利率穩定可能足以控制通膨，但他重申在必要時提高借貸成本的意願。

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