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世界先進新加坡12吋廠技術授權費揭曉 將付台積電48.83億元

2024/06/27 08:08

世界先進昨與恩智浦半導體（NXP ）宣布，將於新加坡共同成立VSMC合資公司，興建一座十二吋晶圓廠。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠世界先進（5347）於昨（26）日公告，新加坡子公司VSMC董事會同意向台積電（2330）取得技術授權，技術授權費1.5億美元（約新台幣48.83億元）。

世界先進表示，VSMC將向台積電取得130奈米至40奈米的BCD等7項技術授權。業界認為，BCD整合Bipolar 、CMOS 、DMOS技術，為生產電源管理IC的關鍵技術。

世界先進於5月間宣布，與恩智浦半導體（NXP ）在新加坡共同成立VSMC合資公司，預計投資約78億美元（折合新台幣約2522億元）建12吋廠，下半年開始興建，2027年量產，相關技術授權及技術轉移來自台積電。估計到2029年月產能5.5萬片。

技術來源敲定，技術授權費也敲定，VSMC的龐大投資達78億美元資金來源也受業界矚目。世界先進預告將注資24億美元，並持有60%股權，恩智浦半導體將注資16億美元，持有40%股權；兩家公司另投入共19億美元的長期產能保證金及使用費，剩餘資金（包括借款）將由其他單位提供。世界先進除了自有資金、借貸之外，也規劃增資。

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