輝達個股槓桿ETF今年來爆漲逾425％ 彎道超車躋身大基金行列

輝達個股槓桿ETF今年來爆漲逾425%，“彎道超車”躋身大基金行列（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）近日股價劇烈震盪，不過，個股槓桿ETF年初至今仍爆漲425%，在輝達帶動下，該類別基金總規模飆升至50億美元（約新台幣1625億元），躋身進入大基金行列。

外媒報導，在過去1年中，單一股票槓桿ETF在市場上引起轟動，此類ETF與典型一籃子股票ETF不同，這些基金專注於單一股票，並在其中增加定向槓桿，這可以大幅提高回報率。

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今年來至26日，以輝達為標的的T-REX 2X LONG NVIDIA DAILY TARGET ETF已上漲425%，這還是在輝達股價在過去幾天出現了16%回調的情況下，在此期間，對這家晶片製造商的槓桿押注出現了惡化，該基金在輝達遭遇拋售期間暴跌了30%。

考慮到它們所承擔的槓桿數量，這些基金註定是短期交易工具，然而，散戶投資者也在不斷參與。

Reddit上的r/LETFs論壇有2.7萬名成員，最近有1篇帖子問，1隻以輝達為重點的ETF是否適合“買入並持有”。“我已經在輝達投資了將近3個月，回報率非常高，但它是一個長期投資的好ETF嗎？”

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF、T-REX 2X LONG NVIDIA DAILY TARGET ETF 和Direxion Daily Nvda Bear 1X Shares合計管理資產達到50億美元，這對ETF來說是一個巨大的數字，過去1年輝達股價的強勢上漲推動了這個特殊ETF類別進入大基金行列。

然而，這種成功並沒有完全在其他以大型科技股為標的的單股槓桿ETF上體現。

提供蘋果股票2倍看漲槓桿的3隻ETF ，僅吸引了1.57億美元（約新台幣51.02億元）的資產，而針對Alphabet、亞馬遜、Meta和微軟的所有看漲槓桿ETF僅吸引了4.44億美元（約新台幣144.3億元）的資產。

只有特斯拉主題的單一股票ETF突破了10億美元（約新台幣325億元）的資產管理規模，T-REX 2X LONG TESLA DAILY TARGET ETF、Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares 和GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF總管理資產規模達15億美元（約新台幣487.5億元）。

然而，輝達看漲ETF還在強調槓桿ETF的潛在上漲空間時，專注於特斯拉的看漲基金卻強調突出了下跌趨勢。自2022年8月達到創紀錄高點以來，特斯拉牛市2X股票ETF下跌了70%，而特斯拉的股價同期下跌了37%。

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