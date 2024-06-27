「難兄難妹」爭歐盟經濟職位 馬克宏和梅洛尼敵怨加劇

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）不和已久，現在又將爭奪歐盟經濟委員會職位。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）除了在國內陷入政治領導低潮外，兩人不和紛爭已久，現在又將爭奪下一屆歐盟執委會的高級經濟職位，兩國領導人之間的敵怨加劇這場鬥爭。

歐盟27名領導人週四將齊聚布魯塞爾，召開有關歐盟最高職位的關鍵會議，歐盟委員會主席馮德萊恩 （Ursula von der Leyen）需要這些國家領袖的支持才能連任。巴黎和羅馬等領導人已在下一個委員會中表明了他們的投資組合偏好，作為支持的代價。

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馬克宏和梅洛尼關係不佳已久，兩人也都在各自國家的政治戰場上遭到打擊和孤立，此次，兩人預期又將爭執不休，因為都想爭奪歐盟執委會裡的一項職位，即是負責貿易、競爭和產業政策的強大委員會副主席。

馬克宏本月早些時候在歐洲議會民意調查中被極右翼競爭對手擊敗，促使他呼籲提前舉行全國大選，梅洛尼則在投票後的歐盟領導人聚會上遭到孤立。

法國Le Grand Continent雜誌社長吉爾斯·格雷薩尼（Gilles Gressani）表示：「他們肯定希望成為下一階段的領導人，但同時他們都非常脆弱」。

梅洛尼是極右翼歐洲保守黨和改革派的主席，她要求在就業談判中體現她的政黨在選舉中的強勁表現，以及義大利作為歐盟第三大經濟體的影響力。

據一位了解談判情況的外交官透露，法國領導人對擔任高級委員會職位很感興趣，該委員會有權控制政策和金融槓桿以實施產業政策。

法國和義大利都是高負債經濟體，面臨工業基礎不斷下降，人口老化問題。兩國的利益往往在政策議題上保持一致，包括從改革歐盟預算規則到允許歐洲大型企業進行更多合作等議題合作，但在過去兩年裡，兩國領導人的關係已經惡化。

最近幾週，兩國關係跌至最低點。梅洛尼指責馬克宏利用她最近主持的七國集團峰會進行競選活動，而法國則授予一位公開指責梅洛尼審查制度的著名義大利作家爵士爵位。

此外，3名官員告訴CNBC，歐盟三大主要政治團體已就誰將擔任歐盟最高職位達成一致，這引起歐洲大陸一些立法者的不滿。由於討論的敏感性，消息人士只能匿名發言。這些任命尚未得到正式確認。

消息人士稱，根據中右翼歐洲人民黨（EPP）、社會黨和自由黨的歐盟領導人周二達成的協議，歐盟委員會主席馮德萊恩將繼續擔任第二個五年任期。

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