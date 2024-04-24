訪日遊客免稅機制將改變 擬改「先付後退」、出境時退稅

日本政府正研擬修改旅客免稅制度，計劃讓旅客先支付消費稅，出境時在機場確認滿足免稅條件後再退稅。圖為東京都上野阿美橫町。（歐新社）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由於過去頻頻傳出訪日遊客在日本旅遊期間以免稅價格購買商品後，在當地轉售轉賣獲利，導致政府消費稅短收，日本政府正研擬修改旅客免稅制度，計劃讓旅客先支付消費稅，出境時在機場確認滿足免稅條件後再退稅，同時新增將稅款退至信用卡的非現金退稅選項。

根據日本《共同社》報導，日本政府為了加強打擊在國內轉賣免稅商品的非法行為，遏止惡意逃漏稅目前研擬將觀光客免稅制度改為「先付款後退稅」。

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消息人士指出，日本政府打算讓訪日外國旅客購買日本產品時先支付消費稅，出境前抵達機場時再進行退稅，可透過現金退稅，或是信用卡退稅。

若未來新制上路，預計透過現金退稅將花費更多時間，日本政府鼓勵遊客使用信用卡退稅，未來也將推動更簡單的非現金退稅方式。目前日本政府目標是完善詳細退稅機制，之後將其納入2025年度稅制改革。

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