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憂中國製電池會爆炸 特斯拉1月在南韓僅賣出1輛車

2024/02/08 12:34

特斯拉1月在南韓僅賣出1輛電動車。（彭博）

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕特斯拉在南韓銷售面臨困境，南韓民眾認為中國製的特斯拉有電池安全性問題以及其他不利因素，特斯拉1月在南韓僅賣出1輛電動車。

綜合媒體報導，首爾研究機構Carisyou和韓國貿易部的數據，特斯拉1月在韓國僅售出1輛Model Y SUV，是2022年7月當月銷量為0以來的最差月度表現；報導指出，1月份南韓境內所有電動車銷量均受到影響，新電動車註冊量較上季下降80%。

而特斯拉更是面臨諸多不利因素，民眾認為中國製的特斯拉品質不佳，在發生多起電池爆炸及失火狀況後，人們對中國製造電池安全性的擔憂加劇；全北汽車融合技術研究所所長李恆九指出：「大多數想買特斯拉汽車的韓國人都已經買了……近來有些人不喜歡特斯拉是因為他們發現一些車是中國製造的。」

此外南韓也缺乏快速充電樁據點，國際能源總署資料，南韓約90%的公共充電器都是慢速；對此，特斯拉並未對此正面回應，僅稱由於消費者等待政府補貼政策宣布，南韓1月的銷售成長通常很緩慢。

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