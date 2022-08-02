MeNGo會員數逾5萬 高市交通局：公運電子支付有成長空間

高市因應後疫情時代力推公共運輸電子支付，MeNGo會員數逾5萬人。（高市府提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市政府推「MeNGo」交通行動服務，目前會員數逾5萬餘人，還有成長空間，因應後疫情時代來臨，並減輕民眾負擔，交通局打造全新的MeNGo APP，民眾也可線上購買通勤月票方案，並享有100元折扣，學生另享有優惠，8、9月兩月內購買QR Code方案民眾，還有機會獲免費搭一年、iPhone手機、100元MeNGo QR方案折價券及精美筆記本等獎品。

高市力推公共運輸電子支付，MeNGo會員數逾5萬人。（圖擷取自MeNGo官網）

高雄市交通局長張淑娟指出，疫情加上通膨等生活等壓力，為減輕民眾負擔，自6月下旬至7月底，曾推出紓困優惠方案，只需520元就無限暢遊，吸引不少市民加入MeNGo會員，會員數成長了5%，套票銷售量也成長95%，創下歷史新高，紓困方案有達3成的新用戶，不過，會員數量仍有成長空間。

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高市力推公共運輸電子支付，MeNGo會員數逾5萬人。（高市府提供）

學生無限暢遊999元

此外，高市也優先完成公共運輸數位化，民眾可以使用電子支付以QR碼搭乘公車、捷運、輕軌及渡輪，自今年8月起服務再升級，打造全新的MeNGo APP，民眾可直接在線上購買通勤月週票方案，付款後直接以MeNGo QR Code，搭乘高市大眾運輸、騎YouBike，買票、付款通通線上完成，可省去過去辦理實體卡後，還要去便利超商或捷運車站過卡的麻煩。

交通局表示，「無限暢遊QR方案」優惠價只需1150元（學生999元）、「公車+客運暢遊QR方案」只需1160元（學生950元）、「公車暢遊QR方案」只要459元（學生179元）；MeNGo 全新升級APP，除將月、週票QR 化，同步將數套票整合，創新使用者介面設計，提升使用的便利性。

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