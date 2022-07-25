台南首座漁電共生共同升壓站動土 加速民營電廠合作併聯台電電網

台南首座漁電共生共同升壓站在學甲區豐和的「廷和光共同升壓站」，今天舉行動土，明年完工。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕台南首座漁電共生共同升壓站在學甲區豐和「廷和光共同升壓站」，今天（25日）舉行動土，由廷捷電力投資93億元興建太陽光電場、廷和光共同升壓站，其中共同升壓站並是漁電共生首例共同升壓站，可供其他綠電升壓併聯，有助台南推動漁電共生。

台南首座漁電共生共同升壓站在學甲區豐和的「廷和光共同升壓站」，今天舉行動土，明年完工。（記者楊金城攝）

台南市長黃偉哲到場支持綠能發展，他說，最近用電拉警報，綠能發電不管是漁電共生、地面型、屋頂型的太陽光電都是好的，可幫室內降溫、養殖又能增加發電，達到三贏局面。

請繼續往下閱讀...

廷和光共同升壓站隨後由台南市經發局長陳凱凌、廷捷電力董事長吳巴珊、聯邦銀行副總經理楊巨昌、微電能源董事長王愍迪、學甲區長張明寶、麻豆區長柳世雄、下營區長李宗翰等人動土。

廷捷電力的廷和光共同升壓站位於台南學甲區漁電共生光電先行區，是由聯邦集團與微電能源共同成立的廷捷電力投資興建。

廷捷電力投資93億元在麻豆、下營150公頃興建漁電共生場，其中10億元在學甲興建共同升壓站，預定明年第二季完工。

陳凱凌說，台南市推動漁電共生全台第一，目前裝置許可達3GW，在綠能發電、養殖外，廷捷漁電共生也將導入觀光遊憩功能值得期待。

王愍迪說，共同升壓站能整合周圍其他綠能業者發電案場產生的電力，快速有效的與台電電網併聯，提升整體發電的效能與效益，可說共同升壓站擴大加速光電業合作併網，為民營太陽能電廠支援輔助電網建立新的里程碑。

吳巴珊表示，廷和光共同升壓站為特高壓161千伏（KV）的升壓站，總容量達300MW，除支援廷捷的漁電共生光電外，也供其他光電業案場與台電電網併聯，而廷捷的漁電共生案場的設置容量為160MW，年發電量超過2億度，未來將加入觀光遊憩，讓漁電共生有新發展面貌。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法