台化彰化廠停工獲國賠 彰縣府判賠4億7704萬元

彰化縣政府二度駁回台化展延迫停工，造成鉅額損失，台化向法院提起損害賠償訴訟，彰化地院審理，判彰化縣政府國賠4億7704萬元。（資料照）

〔記者陳冠備、張聰秋／彰化報導〕台灣化學纖維公司（簡稱台化公司）彰化廠，在2016年有3座汽電共生系統操作許可證期限到期，台化二度向彰化縣政府申請展延均遭駁回，工廠被迫停工，台化提起訴願，經環保署確認彰化縣政府違法行政處分，台化因此提告要求國賠。彰化地院判決出爐，彰化縣府應賠償台化公司4億7704 萬元。

台化彰化廠汽電共生設備設有M16、M17及M22共3座鍋爐，操作許可證在2016年9月28日到期，彰化縣環保局以燃燒不符標準為由，2度退回台化的展延申請並要求停工，台化2度提出訴願，環保署2度駁回行政處分，但工廠依舊無法開工，900多名員工失業，營利也受損失，2019年1月向彰化縣政府和前縣長魏明谷請求國賠11.4億元天價遭拒，因此再向法院提起損害賠償訴訟。

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判決書指出，彰化縣政府核發給台化彰化廠汽電共生設備M16、M17及M22之固定污染源操作許可證與生煤、石油焦或其他易致空氣污染之物質使用許可證（下合稱系爭許可證），期限至2016年9月28日止，台化在2016年6月申請展延，遭彰化縣政府駁回，台化提起訴願，2017年3月環保署決定撤銷處分，彰化縣府仍然駁回展延申請，台化再提訴願，同年11月環保署再撤銷處分。

法官審理認為，彰化縣政府兩次駁回展延申請處分，均經環保署明確認定為違法的行政處分，致台化公司被迫停產無法營運，而受有損害，依國家賠償法第2條第2項規定，彰化縣政府應負國家損害賠償責任。

經鑑定，彰化縣政府違法行政處分造成台化所受損害，包含營業利潤損失5522萬141元，及被迫停工所違約賠償及資產減損4億2182萬6275元，因此彰化縣政府應賠償台化4億7704萬6416元。自國家賠償請求書送達繕本送達翌日即2018年9月22日起至清償日止，按年息5％計算利息。全案可上訴。

台化彰化廠被迫關廠，當時引發近千名員工走上街頭抗議。（資料照）

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