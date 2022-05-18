嗆生小孩影響環境「胡說八道」 馬斯克：不生文明會崩潰

針對人口議題，億萬富豪馬斯克（見圖）近日指出，有些人認為少生孩子對環境會比較好，但他批評這完全是胡說八道，並強調多生孩子才能防止文明崩潰。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕針對人口議題，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）近日指出，有些人認為少生孩子對環境會比較好，但他批評這完全是胡說八道，並稱即使人口數量擴大一倍，環境還是會好起來，而且多生孩子才能防止文明崩潰。

針對人口議題，億萬富豪馬斯克（見圖）近日指出，有些人認為少生孩子對環境會比較好，但他批評這完全是胡說八道，並強調多生孩子才能防止文明崩潰。（法新社）

馬斯克（Elon Musk）17日在「All-in」峰會上指出，對於部分專家聲稱，人口暴增即將到達地球可負荷的臨界點，一向支持人類應該提高生育率的馬斯克提出反駁，稱提倡人們應該少生孩子來保護環境，「完全是胡說八道」，他還聲稱，即使目前的人口數量再翻倍，環境還是會維持得很好。

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馬斯克也說，我們不一定要大幅成長，但至少不要讓人口逐漸減少，並強調人們如果沒有孩子，文明將自行崩潰的論點。事實上，在去年12月馬斯克就曾表達類似論點，近日甚至聲稱，日本出生率正在下降，未來可能不復存在。

外媒報導指出，雖然馬斯克表達了自己的論點，但並未提出證據來支持他的說法，外媒也引述瑞典的研究說法指出，發達國家的每個家庭，每少生一個孩子每年可以減少約58.6噸的碳排放。也有其他專家指稱，改變生活放式、氣候政策的變化，都不會比多生小孩對環境的影響來得更大。

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