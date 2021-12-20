竹科首棟大樓25日動工！預計2024年初完工、年產值196億元

新竹市長林智堅宣布，占地36公頃的竹科X產業園區，首棟軟體大樓於25日動工。（記者蔡彰盛攝）

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕竹科首棟大樓25日動工！新竹市長林智堅今宣布，占地36公頃的竹科產業園區，首棟軟體大樓於25日動工，規劃為地下2層、地上12層辦公大樓，預計2024年初完工，可望創造2800個就業機會、年產值196億元。林智堅指出，竹科X園區東起科學園區、西接大車站計畫，要打造一座結合藝文、科技的帶狀產業園區，成為都市型科學園區新典範，盼吸引創新科技研發中心與企業總部進駐，讓竹市成為台灣連結全球半導體產業的樞紐城市。

林智堅表示，為吸引企業投資，創造更多就業機會與人口紅利，並讓產業持續深根竹市，2017年他帶領團隊攜手科技部、新竹科學園區管理局、台肥公司、中油公司及產學研各界資源，合作推動竹科產業園區，投入183億元打造都會型科學園區，連結周邊藝文高地等消費生活機能，打造下個世代的創新產業藝文特區。

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林智堅說，竹科X預計新建3棟研發大樓，未來將聚焦AI（人工智慧）、IOT（物聯網）、研發設計、資訊軟體、資訊服務、5G行動通訊、大數據等產業，目標整體園區創造1470億元產值、2.1萬個工作機會，盼吸引創新科技研發中心與企業總部，創造總部經濟（Headquarters Economy）效應，讓新竹市成為台灣連結全球半導體產業的樞紐城市。

竹科X首棟軟體大樓空間規劃將地下2層及1樓作為停車場，2樓為大廳出入口、2至3樓設有販賣部、交誼空間與辦公空間，地上4至12樓皆作為辦公空間，將引進研發設計、資訊軟體及服務、軟硬整合及智慧應用相關產業進駐。

竹科X基地座落於公道五路三段北側，以多元、永續為概念，創造大量綠意圍繞，具備都市地區生活與公共服務機能，並可與既有科學園區及科學事業連結，東起科學園區、西接大車站計畫，以科技產業與人文風貌為基底，透過開放空間與綠廊道的留設，成為一座結合藝文、科技的帶狀產業園區。

除竹科X基地，台肥基地TFC 1科技大樓進駐率已達9成，有科技大廠如英特爾、ASML台灣總部等，為竹科X重要發展里程碑，其中，TFC 2科技大樓目前都市設計審議，修正後通過，預計明年底動工，另台肥整體開發區仍在積極辦理招商中，而中油基地則於明年底前完成汙染整治。

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