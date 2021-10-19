彰化鐵路高架化新增中央、金馬站 不動產交易成長85％

彰化鐵路高架化新增南北兩側通勤車站，北側金馬車站，朝向三鐵共構，結合未來的台中捷運綠線延伸彰化和鹿港捷運。（縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化「發爐」了！歷經3屆縣長、等了11年的彰化市鐵路高架化可行性評估案，國發會昨（18日）終於通過審查，敲定新設金馬和中央2座通勤車站，不過，在拍板定案之前，建商和民眾都早已卡位，最近2年新增2車站區段土地，不動產交易攀升85%，又以今年5月寶佳建設集團以自然人名義，以現金總價7.43億元搶下945.17坪商業用地，單價86萬元，刷新彰化市史上不動產交易單、總價雙冠王。

國發會18日審查通過彰化市鐵路高架化可行性評估案，鐵路立體化後，結合站區開發和都市更新，城市風貌將脫胎換骨。（縣府提供）

鐵路高架化可行性評估過關，宣告進入實質開發的綜合規劃、環評階段，全長9.5公里以原線高架4軌道鋪設，高架路段從穿越國道3號大肚溪橋南岸後，自金馬陸橋北側爬坡，一路到大埔截水溝後降坡，銜接平面既有的花壇站，沿線除了核心彰化車站，增設南北2個通勤車站，北側金馬車站、南側中央車站。

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彰化即將建縣300年，彰化鐵路高架化可行性評估審查過關，接下來進入綜合規劃階段。（縣府提供）

金馬車站在台化現址附近，預留與捷運共站轉乘的彈性，配合彰化市東區擴大都市計畫案，朝向結合台中捷運綠線延伸彰化案和捷運鹿港線，以三鐵共構車站樞紐開發；中央車站在中山路彰化警察總局附近，距離今年因疫情關係停止營業而求售3.8億元的全台大飯店，以及寶佳建商現金搶地的商業用地，都不到500公尺的距離。

彰化鐵路高架化，車站立體後會騰出土地開發空間。（縣府提供）

根據地政處最新統計資料，彰化市都市計畫區土地最近2年價格全部上揚，又以彰化火車站至中央陸橋，也就是未來鐵路高架化中央車站這一帶，交易情況最為火熱，去年（2020）土地8件、房地6件，共14件，今年16件土地、房地10件，至少已有26件，大幅成長85%。

彰化鐵路高架化新增南側中央車站，在彰化警察總局附近。（縣府提供）

縣府指出，鐵路高架化後，可拆除沿線地下道和陸橋增加車道寬度，消除平交道遮攔阻隔，搭配騰空鐵廊道闢建道路，一定可以改善彰化市區道路結構，同時結合都市更新及站區開發，都市的面貌脫胎換骨，這項大建設攸關彰化城市發展能否大躍進，縣府希望行政院儘速核定，讓案子加快腳步進入綜合規劃階段。

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