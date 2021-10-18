晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 匯率查詢 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

首頁 > 房產資訊

台南房地產漲價 黃偉哲：炒作因素較大

2021/10/18 13:53

台南市長黃偉哲指台南房地產價格上漲應非土地供需問題而造成，應是炒作因素較大。（記者蔡文居攝）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員蔡淑惠今天在市政總質詢，指台南市現行規定3公頃以上土地不得辦理自辦重劃，造成土地開發效益低落、土地取得不易而導致房地產價格上漲。台南市長黃偉哲表示，台南房地產價格上漲應非土地供需問題而造成，應是炒作因素較大。

地政局表示，台南市自辦、公辦以及一些尚未辦理的土地面積，只占全市都市土地面積不到3%，對於台南市整體土地供需問題影響應較小。

有關如何均衡都市土地的供需問題，除了重劃土地之外，還須從整體都市計畫、人口變遷以及產業需求來通盤檢討，並透過推動都更、推動危老，才能有效增加、活化都市土地利用。

地政局表示，南市目前土地開發以公辦為主、自辦為輔，主要考量包括自辦重劃效益不彰，南市目前列管自辦重劃共有36區，部分自辦重劃已辦理10年以上都無法完成，甚至有達20年以上，影響地主及民眾權益甚鉅。

針對議員提出自辦重劃限定不得3公頃以上土地是否已應時代變化而失去意義，地政局表示會再研議考量。

黃偉哲表示，台南市人口近年並未有顯著增加，房地產價格上漲應非土地供需問題而造成，應是炒作因素較大。2014年宣布禁止3公頃以上自辦重劃後，也未見台南土地價格上漲，而是2019年台積電宣布進駐南科後才帶動了台南房地產價格上漲，而非限定自辦重劃造成土地供應不足導致。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

看更多！請加入自由財經粉絲團
今日熱門新聞
網友回應
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財