台南房地產漲價 黃偉哲：炒作因素較大

台南市長黃偉哲指台南房地產價格上漲應非土地供需問題而造成，應是炒作因素較大。（記者蔡文居攝）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員蔡淑惠今天在市政總質詢，指台南市現行規定3公頃以上土地不得辦理自辦重劃，造成土地開發效益低落、土地取得不易而導致房地產價格上漲。台南市長黃偉哲表示，台南房地產價格上漲應非土地供需問題而造成，應是炒作因素較大。

地政局表示，台南市自辦、公辦以及一些尚未辦理的土地面積，只占全市都市土地面積不到3%，對於台南市整體土地供需問題影響應較小。

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有關如何均衡都市土地的供需問題，除了重劃土地之外，還須從整體都市計畫、人口變遷以及產業需求來通盤檢討，並透過推動都更、推動危老，才能有效增加、活化都市土地利用。

地政局表示，南市目前土地開發以公辦為主、自辦為輔，主要考量包括自辦重劃效益不彰，南市目前列管自辦重劃共有36區，部分自辦重劃已辦理10年以上都無法完成，甚至有達20年以上，影響地主及民眾權益甚鉅。

針對議員提出自辦重劃限定不得3公頃以上土地是否已應時代變化而失去意義，地政局表示會再研議考量。

黃偉哲表示，台南市人口近年並未有顯著增加，房地產價格上漲應非土地供需問題而造成，應是炒作因素較大。2014年宣布禁止3公頃以上自辦重劃後，也未見台南土地價格上漲，而是2019年台積電宣布進駐南科後才帶動了台南房地產價格上漲，而非限定自辦重劃造成土地供應不足導致。

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