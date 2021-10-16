宜蘭今年首場就業博覽會登場 月薪最高7萬、最低2萬4

宜蘭縣今年首場就業博覽會辦在戶外空間，民眾前往翻閱資料，尋覓工作機會。（記者蔡昀容攝）

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣政府每年舉辦2至3場大型就業博覽會，今年受疫情影響，3月、6月場次都取消，今天在丟丟噹廣場舉辦今年首場就業博覽會，考量防疫問題，博覽會縮小規模，釋出460個職缺，以製造業、服務業為主，月薪介於2萬4000元至7萬元，平均薪資逾3萬元。

現場限20家廠商參與，並替7家廠商代收履歷，共釋出460個職缺，最低薪資，平均薪資逾3萬元。月薪最低2萬4000元，如工廠作業員、餐飲外場人員；最高則是新元發實業股份有限公司職業大貨車司機，月薪可達7萬元。

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參與廠商中，詠創精密股份有限公司從事食品機器整廠輸出，旗下的宜大科技則做休閒食品，因接下來有擴廠計畫，共提供39個職缺，除了基層作業員以外，也徵求工程師、儲備幹部等，最高薪達6萬元。

這次博覽會以摩斯漢堡開出最多職缺，多達60個，包含營運儲備幹部、正職與兼職人員。廠商說，因為有展店計劃，希望徵求儲備幹部。

34歲周先生化工系畢業，原是工程師，月薪約3萬5000元至4萬5000元，但因為不符興趣，加上之前曾在日本做過餐飲業兼職，發現自己很喜歡客人互動，「做得好客人會誇獎，做不好會罵，但你的努力客人都看得到」，很有成就感，一整天的疲勞都值得，所以來博覽會詢問職缺，有機會的話希望轉換跑道。

周先生是宜蘭市人，沒有房貸壓力，也理解宜蘭服務業待遇偏低，3萬元左右還可以接受，希望找餐飲業儲備幹部等還有升遷機會的工作。另名50歲陳先生過去在台北就業，月薪4萬元，但現在以「離家近」為主要考量，月薪低一點沒關係，3萬元是理想月薪。

縣府勞工處表示，今天釋出的職缺以服務業、製造業為主，製造業受疫情影響較少，由於中美貿易戰，不少訂單轉來台灣，因此一直都有缺工情形；內需型的服務業影響較大，不過隨著疫情趨緩，服務業也漸漸在復甦。

為改善青年失業及低薪狀況，縣府持續推出青年穩定就業補助方案，30歲以下待業青年，連續工作滿6個月補助1萬元，1年再補助1萬2000元；為獎勵在職青年勞工取得技術證照，18至40歲在職青年勞工，取得甲级技術士證照者可申領獎勵金6000元，乙級可申請3000元。

勞工處表示，第二場就業博覽會11月13日在冬山火車站舉行，民眾可多加利用；另，民眾如有求職需求，也可洽詢縣府就業服務台（03-9255130）。

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