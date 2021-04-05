台中女麗創業力超有力，女性公司負責人佔比六都第一。（圖：經發局提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市女性創業力超亮麗！台中市經發局統計，台中地區女性創業力逐年攀升，台中市公司負責人為女性者計有3萬3086家，佔比31.99%，居六都第一，更比全國平均30.93%數高，顯示女性企業家已成為台中經濟發展的重要骨幹。

經發局指出，依據萬事達卡3月最新「女性創業指數」，全球58個經濟體中，台灣排行第12，在亞太區更拿下第4名成績。

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經發局指出，台中是全國第2大城市，市府重視振興經濟政策，積極招商引資，包括推出台中購物節及去年首度登場台中女麗購物節等，盼多元推展台中在地產業。

經濟局統計，台中市去年第四季4項經濟指標，包括營利事業銷售額成長率、公司登記家數成長數、商業登記家數成長數、商業登記資本額成長數等，高居六都第一。

經發局指出，在場活躍下，有愈來愈多女性也加入創業，目前全市女性公司負責人家數已達3萬3086家，佔比31.99%，是六都之最，也高於全國平均數30.93%略高，女性企業家已成為台中經濟發展的重要骨幹。

經發局指出，市府未來除加強女性創業友善環境外，也將利用「不只美麗，還有女麗」職人故事，深刻發掘各領域優秀女麗，報導她們創業或領導企業的甘苦談，提升女性職人能見度，翻轉女性傳統形象，鼓勵更多女性發揮經濟創業力。

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