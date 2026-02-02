LTN經濟通》格陵蘭新戰場 北歐小國站上烽火前線

格陵蘭因航道、資源與軍事價值，成為大國角力的新焦點，其宗主國為丹麥。（示意圖，美聯社）

格陵蘭問題 丹麥強硬槓上川普

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）近期多次公開表態，宣稱美國應取得丹麥自治領地格陵蘭的控制權，甚至不排除採取「強硬手段」。此番言論不僅引發國際譁然，也迅速升高跨大西洋緊張情勢。更具爭議的是，川普一度揚言，若歐洲國家反對美國接管格陵蘭，將考慮對相關國家加徵關稅，並聲稱北大西洋公約組織（NATO）有義務支持美國在該島的「全部權利」。

丹麥方面隨即強硬回應。《彭博》報導，丹麥外交大臣拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）明確表示，丹麥「絕不會以放棄基本原則為前提進行任何談判」，並強調丹麥人民清楚反對將格陵蘭割讓予美國。丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）也重申，丹麥可以討論任何合作形式，但「主權不在談判之列」。

請繼續往下閱讀...

然而，局勢並未因此降溫。根據《BBC》報導，川普1月21日在其社群平台Truth Social上聲稱，已就格陵蘭問題與北約秘書長呂特（Mark Rutte）達成「未來協議框架」，並表示相關談判將持續推進。不過，呂特隨後澄清，與川普通話時並未討論丹麥對格陵蘭的主權問題，凸顯雙方說法存在明顯落差。

丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）日前強調，丹麥人可以討論任何事情，但「我們的主權不能談判」。（資料照，法新社）

丹麥國防高度依賴北約

回顧過去，川普早在首個總統任期內便曾拋出「購買格陵蘭」的構想，當時即震撼國際社會。如今再度升溫的言論，實際上揭開了北極戰略競逐的冰山一角。這座人口稀少、長年被冰雪覆蓋的巨大島嶼，隨著氣候變遷導致冰層退縮，其航道價值、稀土礦產與能源潛力正被重新評估，也使格陵蘭從地圖邊緣，快速躍升為大國博弈的核心節點。

而真正被推上國際舞台的，並不只是格陵蘭，而是其宗主國丹麥。這個人口僅約600萬、長期以高福利與低衝突著稱的北歐國家，突然站上地緣政治風暴的第一線。表面上，丹麥既非軍事強權，也未追求區域霸權，但其國防體系的關鍵，在於高度專業化與深度嵌入北約架構。作為北約創始成員國之一，丹麥長期以集體防衛為核心安全策略，透過制度、同盟與戰略位置，放大自身影響力。

面對美方施壓，丹麥亦展現罕見的軍事決斷。軍事情報顯示，丹麥政府近期啟動代號為「主權保衛」的兵力調動計畫，將格陵蘭駐軍規模由平時的百餘人，迅速增援至約550人，並首度部署精銳戰鬥單位，以強化對北極領土的實質掌控。

美國總統川普近來多次放話，矢言要取得丹麥自治領地「格陵蘭」的控制權。（示意圖，法新社）

丹麥擁多家世界級企業

除了軍事層面，丹麥更大的底氣，來自其穩健而具韌性的經濟結構。作為「北歐模式」代表，丹麥長期維持低政府負債與穩定成長，其經濟實力並非仰賴單一產業，而是由多個世界級企業與產業共同支撐。從全球航運龍頭馬士基、再生能源先鋒沃旭能源，到製藥巨擘諾和諾德、消費品牌樂高與嘉士伯，丹麥在全球供應鏈中扮演著遠超人口規模的關鍵角色。

《經濟學人》指出，即便美國對丹麥加徵10%的對等關稅，其經濟仍具備承受能力。數據顯示，丹麥2025年GDP仍成長2.4%，政府預算盈餘佔GDP比重高達4.5%，足以吸收國防支出增加帶來的壓力。

對丹麥而言，格陵蘭不只是經濟或戰略資產，更攸關國家定位與戰後國際秩序的核心原則。失去格陵蘭，意味著丹麥將退出北極事務的核心舞台；保有格陵蘭，則使其持續成為大國無法忽視的關鍵角色。

丹麥真正的底氣，來自其高度穩健的經濟結構。（資料照，路透）

美國強取將動搖盟友互信

更深層的風險，則在於北約體系本身。若美國能對盟友領土公開施壓而不付出代價，勢必動搖集體防衛與主權互信的基礎。多名歐洲外交人士坦言，波羅的海國家與北歐小國正密切關注此案，因為這不只是格陵蘭的未來，而是攸關「小國在強權體系中是否仍能獲得保障」。

隨著北極迅速成為全球戰略競逐的新前線，航道、資源與軍事部署交織，原本被視為低風險的極地地區，已正式告別平靜時代。格陵蘭的走向仍存變數，但可以確定的是，丹麥已被迫從低調的制度管理者，轉變為國際秩序的前線守門人。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法