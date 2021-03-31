共同抗旱 中港科技產業園區率先供應再生水給廠商

臺中港科技產業園區供應再生水給廠商，共同抗旱。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕中部地區面臨乾旱與限水困境，為紓解旱災，提升台中港科技產業園區節水率，經濟部加工出口區管理處中港分處爭取國防部及水利署資源，提供淨水設備（UF+RO） （供水量每日200至240噸），將園區污水處理廠之放流水，淨化出優於自來水之再生水，提供園區產業工業水，減少自來水使用，提高節水率，共同抗旱。首批再生水於今日提供給區內廠商作為工業用途（製程用水、冷卻用水及鍋爐用水）使用。

台中地區自去年下半至今，少有降雨，水情吃緊，4月6日將啟動限水方案。29日國防部將淨水設備及水櫃運至中港園區污水處理廠，當天完成組裝並測試運轉，成為國內第一座以國軍支援RO淨水設備產製再生水，經檢測符合再生水水質標準，首批再生水於今日提供給區內廠商作為工業用途使用，讓廠商鬆了一口氣。

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經濟部加工出口區管理處中港分處梁又文分處長表示，基於開發多元水源目標，就近利用本園區污水處理廠放流水透過UF+RO設備處理，去除放流水中內含物，去除率可達99.9%，產製再生水（電導度25μs/cm以下），水質優良，優於自來水（電導度約300μs/cm）並近似RO逆滲透水，無論就外觀與內含物濃度均低於水利署所訂之再生水質標準，可安心使用於工業用途，中港分處於產製再生水過程將會掌握水質狀況，確保供水安全無虞。

梁又文表示，呼籲廠商節約用水，善用政府資源，齊心協力做好抗旱準備，度過此次缺水危機。

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