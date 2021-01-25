房子好賣！ 彰縣住宅新建案年達440多億元刷新高

彰化縣住宅新建案大樓成市場主流。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕房子好賣！根據建築統計，彰化縣去年（2020）全年住宅新建案的開工金額高達440億多元刷新高，新建案又以大樓為主流，不再像從前只蓋透天厝，新大樓又以2房、3房為訴求，不少預售新大樓成交總價不斷創新，新房子好賣，連縣長王惠美都說，新建案申請建照如雨後春筍般多，開發工地更在全縣各地「遍地開發」。

彰化縣2020全年住宅新建案的開工金額高達440億多元刷新高，新建案又以大樓為主流。（記者張聰秋攝）

彰化縣政府建設處分析，縣內不動產交易火熱，因銀行貸款利率低、建商在土地取得不易下，同筆土地改蓋大樓，大樓戶數多，總開發金額相對就高，台商回流市場熱錢多，購屋抗通膨更是關鍵。

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建設處長陳威宏表示，440多億元尚不包括工廠等建築案件，縣府從彰化縣不動產開發商業同業公會會員申報開工資料，彙整出彰化縣1年住宅新推案，2018年約200多億接近300億元，2019年突破300億，飆升到400億餘元，去年（2020）更增加到440億多元。

陳威宏指出，除了總開發案增加之外，彰化縣有個趨勢，大樓越蓋越多，強過透天厝，建商轉向蓋大樓與市場需求有關，同樣1000坪建地，頂多可蓋20、30戶透天厝，蓋大樓容積再加上獎勵，1000坪變3000坪，可蓋戶數200多戶，戶數增加銷售金額也拉高，這對目前市場環境，土地貴，取得不易，改蓋大樓不失為搶市方法。

陳威宏表示，區域是房地產交易熱絡與否的重要因素，彰化是台中的副都心，台中這1、2年來因過去開發太多，餘屋量高，新開發量萎縮，新舊市場競爭，市場已飽和，彰化縣過去幾年房地產平穩，近1、2年明顯上揚，加上有錢的「好野人」不少，市場熱錢多就會購屋置產，彰化縣核發建照速度快，只要符合建築法規，建築物依照規定退縮，建商不用顧忌一堆而投鼠忌器，依照法規走，建照都能很快取得。

彰化市林姓民眾說，他的朋友把中國賺的錢拿回來之後，一口氣在彰化買2棟透天給小孩。

員林市賴姓民眾指出，近2年來，員林184公頃重劃區員林大道兩旁新建大樓，越蓋越多，樓層一棟比一棟高，新建案1戶2房加平面車位，6、700萬元買得到，台中市2房加平車沒1000萬元根本買不到新屋，相較之下，員林市新屋很好賣。

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