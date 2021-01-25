排隊買防疫保單 抄電表員：常抄到居家檢疫者住處 怕自己被感染

草屯鎮買防疫買單的民眾有很多是年輕人，但也有中老年人來幫年輕家人排隊。（記者陳鳳麗攝）

［記者陳鳳麗／草屯報導］台灣產業保險公司賣防疫保單，因到傍晚截止，連疫情較平穩的南投縣，該公司草屯辦事處也出現買保單的排隊人龍，隊伍最長綿延300公尺，有人甚至為幫散居各地無暇排隊的家人排3次隊填單，1位抄電表的年輕男子透露，他抄電表常會抄到居家檢疫者的住處，心情忐忑，為怕自己被感染，影響妻兒生活，因此幫全家買保障。

草屯鎮的台灣產業保險草屯辦事處，買防疫保單的大排長龍，有人自備短凳=力因幫散各皮的家人排了第三輪的隊。（記者陳鳳麗攝）

由於業者訂出最後購買期限到今天傍晚，因此販售防疫保單的台灣產業保險公司都大排長龍，連疫情相對平穩，環境相對大都會空曠的南投縣，台產南投縣唯一的草屯辦事處，也是一早7點多一點就有人到該處排隊，等著辦事處8點30分開門營業。

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大排長龍買防疫保單是因怕自己的工作接觸到確診者或相關的人而被隔離，因此買保單保障家人生活。（記者陳鳳麗攝）

該公司草屯辦事處上午營業後，排隊人潮就沒斷過，有排隊民眾透露，最長曾排了300公尺，平均要排1小時才會辦到，現場排隊人龍中以年輕族群較多，有位年輕民眾說，他是業務員，每天在外面跑，就怕自己遇到疫卻不注意還在外與人接觸的人，為了家人的安全才決定買一份保障。

有位婦女則帶著短凳，因為她說，因為家人散居各地，在外工作的人沒時間排隊買保單，因此她排了3輪，全部排隊時間4小時，但為了家人的安全和保障，不會覺得苦。

一位排隊民眾也透露，是抄電表人員，每天都要到不同人家抄電表，有的是居家檢疫或自主健康管理者的住處，雖不會跟們實際接觸，但仍擔心萬一，若自不小心感染妻子和小孩生活會受影響，因此幫自己和妻兒都買一份防疫保單，多一份保障。

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