是你嗎？ 11-12月千萬特獎仍有5張未兌領

2020-03-22 11:51

去年11-12月期統一發票千萬元特別獎，至今仍有5張未領；而200萬特獎，目前也仍有10張未領。（資料照）

〔記者巫其倫／台北報導〕今年1-2月期統一發票將於本月25日開獎，但去年11-12月千萬特別獎仍有5張還沒有兌領，其中金額最低為僅花35元在桃園市中壢區的統一超商買食品，就幸運中千萬的中獎發票。

財政部指出，去年11-12月期統一發票千萬元特別獎，中獎號碼為「59647042」，中獎張數共有13張，至今仍有5張未領；而11-12月期200萬特獎，中獎號碼為「01260528」，共開出18張，目前也仍有10張未領，11-12月統一發票領獎期限在5月5日到期，呼籲中獎者盡快兌領。

財政部說，5張未領的千萬中獎發票，有3張金額低於百元，金額最低的1張獎落桃園市中壢區的統一超商，僅花35元買小紅莓口味手摘果物就中獎；金額次低則獎落新北市土城區的台塑石油延吉加油站，花79元加油就中大獎；另有一張是在高雄市鳥松區摩斯漢堡，花80元買熱抹茶拿鐵，也幸運中大獎。

至於200萬元特獎，至今也仍有10張未兌領，也有3張消費金額在百元以下，金額最小1張僅30元，由基隆市七堵區OK超商開出，買1包樂事海苔口味餅乾就中獎；金額次低則是1張僅花59元，在台南市新營區全家超商買巧克力牛奶和起司雞排的中獎發票；另有在宜蘭縣宜蘭市中油廣進加油站花70元洗車，就幸運中200萬元。

此外，境外電商蘋果（Apple），去年12月已開始開立雲端發票，首期就開出特獎，有民眾只花150元購買iTunes數位影音，也幸運就中了200萬元，這張中獎發票至今也還未兌領。

財政部賦稅署呼籲，中獎民眾應盡快兌領，引免錯過領獎期限；賦稅署也提到，民眾可使用載具儲存雲端發票，且若是開獎前未印出電子發票證明聯者，除可對統一發票中獎號碼，還可對15組100萬元、1.5萬組2000元，以及40萬組500元的雲端發票專屬獎中獎號碼。

財政部也說，今年1、2月期開始，500元雲端發票專屬獎部分，將再增開10萬組，總獎項來到50萬組，鼓勵民眾多以載具儲存雲端發票，中獎機會也變多。

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