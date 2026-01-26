日圓飆升帶動亞幣齊揚，新台幣尾盤升幅收斂、收31.508元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市場傳出美、日聯手干預日圓匯率下，引發日圓急升、美元指數大跳水，新台幣兌美元匯率隨主要亞幣走升，早盤一度勁揚1.68角，匯價最高觸及31.41元，不過午後外資部分資金匯出加上央行尾盤調節，最後收在31.508元、升值7分，匯價連3紅，創3週新高，成交量略降至19.38億美元。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數下跌1.2%、日圓狂飆2.69%、韓元也大漲1.68%、新幣升值0.71%，相較之下，台幣升值0.22%、人民幣只小升0.09%。

匯銀人士指出，台幣今日盤中大漲，主要是受到國際股匯市連動，在美元指數跌破關鍵價位下，主要亞幣集體走高，加上農曆年將至，出口商年節前有台幣需求，推升匯價走升，惟外資看起來仍是買賣雙向，加上央行也不樂見台幣單向預期太強，尾盤出手干預，使台幣收盤又回落至31.5元價位上。後續台幣能否持續往上攻堅，外資動向仍是關鍵。

台股今天上漲103.01點，收在32064.52點，續創新高。三大法人同步賣超，合計賣超94.64億元。其中，外資賣超14.93億元。

