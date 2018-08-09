2018-08-09 08:29

新疆霍爾果斯市傳是中國境內最大避稅聖地。（圖擷取自網路維基百科）

〔即時新聞／綜合報導〕知名女星范冰冰傳出因逃漏稅二度被捕，讓不少大咖明星挫咧等，而據報導，中國官方不止查稅、追稅，現在也將大幅調高稅率到42%，可能引發更多的避稅行動，更扯出中國境內的避稅聖地，第一名是新疆霍爾果斯，其次是明星雲集的江蘇無錫；其中，霍爾果斯境內設有1600家公司，被指幾乎全是空殼公司。

中國女星范冰冰。（圖擷取自微博）

綜合媒體報導，在霍爾果斯註冊的影視公司，截至去年8月已經達到1600多家，范冰冰間接控股的霍爾果斯愛美神影視文化有限公司就是其中一家，且有網友在網上爆料，許多中國電影後面，都看得到鋪天蓋地的「霍爾果斯XX影視公司」字樣，就幾乎全是明星特別開避稅公司。

霍爾果斯位在新疆，約8.5萬人，2010年5月設立霍爾果斯經濟特區，祭出免徵各稅捐的優惠，吸引大量公司在此地註冊，其中，影視界最熱烈，當初影視稅約只有6%左右，只要做個會計帳或其他成本開銷，就幾乎是完全免稅。

中國第二名的影明星避稅天堂是江蘇無錫，據報導，無錫為建設電影產業園，設立專項資金，獎勵入駐企業；其中，影視產業每年從中受扶持資金達到3000萬人民幣（約1.35億台幣）。

第三名的避稅聖地是江蘇新沂，新沂對小微企業有稅收優惠政策，吸引娛樂圈不少人士前往開設工作室及影視公司，網傳，其中有好些個人工作室及合夥企業免交企業所得稅，而個人所得稅可低到3.5%，甚至有低到2%以下的傳言。

經過中國官方的這波大清洗，已經有影視圈人士透露，很多地方都不再開放新的工作室註冊，影視個人工作室或將成為歷史。