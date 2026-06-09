川普喊話Fed新主席︰下週應降息

美國總統川普施壓Fed新任主席華許，要求他下週在就任後首度舉行的利率決策會議上降息。（路透資料照）

就業數據強就升息是錯誤

但聲稱希望華許獨立決策

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國五月非農業新增就業人口超乎預期，加上伊朗戰爭推升美國通膨壓力，市場押注美國聯準會（Fed）年底前至少升息一次；然而，美國總統川普隨即施壓Fed新任主席華許，要求他下週在就任後首度舉行的利率決策會議上降息。

川普在美國國家廣播公司（NBC）節目《會晤新聞界》（Meet the Press）七日播出的專訪表示，近來相當強勁的經濟數據公布時，股市就下跌，因為投資人認為Fed將調高利率；目前絕對沒有理由升息，Fed僅因就業數據強於預期就升息，這將是個錯誤，相反的，他們應該要降息。

請繼續往下閱讀...

不過，川普也宣稱，希望華許獨立決策，他不想影響華許的決定。

五月二十二日就任的華許，本月十六至十七日將首度主持聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會議。

川普的發言將使華許面臨更大的政治壓力，因川普主張目前介於三．五％至三．七五％的基準利率應大幅調降至一％或更低。在前Fed主席鮑爾任內，川普曾多次施壓他降息，認為他降息動作太慢，因而用「笨蛋」、「蠢貨」等不雅用語羞辱他。

美國勞工統計局（BLS）上週發布報告指出，五月非農業新增就業人口達十七．二萬人，為市場預估的近兩倍，失業率維持在四．三％，顯示就業市場強勁。而自伊朗戰爭開打、荷姆茲海峽遭封鎖以來，能源價格飆漲導致美國四月通膨率升至三．八％，十日公布的五月通膨率預估將升至四．二％。

高盛預期 明年降息2次

美股五日暴跌，公債殖利率飆升，顯示市場研判華許須調高利率以壓制超過Fed設定目標二％的通膨。高盛分析師已取消Fed今年十二月將降息一次的預測，但仍預期Fed將降息兩次，只是把時間延至明年，預計將落在明年六月和十二月。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法