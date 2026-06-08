歐央本週料升息 日本下週恐跟進

歐洲央行預料在11日會後升息，以因應伊朗戰爭帶來的通膨壓力。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕彭博報導，繼澳洲和挪威央行之後，歐洲央行預料在十一日會後升息，以因應伊朗戰爭帶來的通膨壓力；由於歐元區的經濟規模遠大於澳洲和挪威，歐洲央行此舉將成為全球緊縮政策的先驅。

受能源價格飆漲影響，歐元區五月消費者物價指數（CPI）年增三．二％，不僅高於四月的三％，也遠高於歐洲央行設定的二％目標；排除能源與食品項目的核心CPI則達二．五％，超出市場預期，並創下逾一年新高，顯示伊朗戰爭的衝擊逐步反映在物價上。

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市場預測，歐洲央行在十一日會後將升息一碼（〇．二五個百分點）至二．二五％，為二〇二三年九月以來首次升息。分析師指出，除非歐洲央行總裁拉加德和其他決策官員改變市場目前的預期，否則貨幣政策將繼續走緊縮軌道，今年剩餘時間至少還會升息一次，預計將落在九月。

然而，歐洲央行在決策上也面臨挑戰，因歐元區二十一個成員國的經濟成長正遭受打擊，五月商業活動的萎縮速度創下二〇二三年以來新高。市場也開始擔憂歐洲可能面臨停滯性通膨（stagflation）風險，即通膨升高同時經濟成長放緩的情況。

分析師也預期，日本銀行將採取類似歐洲央行的升息行動。日本厚生勞動省日前公布數據指出，日本實質薪資連續四個月走高，創下四年來最長連漲紀錄，為日銀創造升息的有利空間。市場預期，日銀在十六日會後將升息一碼至一％。

在歐洲央行做出決定前夕，加拿大央行可能會維持從去年十月以來的利率水準不變。美國聯準會（Fed）在十七日會後、英格蘭銀行在十八日會後也可能維持利率不變，以觀察伊朗戰爭的影響。

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