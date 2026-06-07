舊制勞退45基數到頂 轉新制10年拚翻倍

根據勞動基金運用局揭露，新制勞退基金近十年平均收益率達8.7％，若將整筆舊制退休金投入專戶十年，以年報酬8.7％複利計算，十年後有機會增至本金的2.3倍，對勞工的退休生活將帶來極大的助益。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕根據勞動基金運用局揭露，新制勞退基金近十年平均收益率達八．七％，若將整筆舊制退休金投入專戶十年，以年報酬八．七％複利計算，十年後有機會增至本金的二．三倍，對勞工的退休生活將帶來極大的助益。

王先生二十五歲時至A公司上班，二〇〇五年選擇續用勞退舊制，今年五十五歲的他已符合「自請退休條件」，若申請自請退休，以目前平均月薪五萬元計算，可領約二二五萬元退休金。

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但王先生有經濟壓力，無法提前自請退休，若持續工作至六十五歲強制退休年齡，他的退休金還是四十五個基數，多做的十年年資完全無法累積退休金，除非他的平均工資提高，假設增至六萬元，可領二七〇萬元退休金，若平均薪資仍維持五萬元，六十五歲退休時還是只有二二五萬元退休金。

新制複利增值 放大退休金

不過如果修法後，允許王先生在符合「自請退休」的條件下，五十五歲時先行與雇主協商結算退休金二二五萬元，並存入個人專戶，以新制勞退基金平均收益率八．七％計算，這筆資金將以「複利」方式長大，到王先生六十五歲退休時，二二五萬元的本金將增至五一八萬元，即十年「長大」為本金的二．三倍。

王先生六十五歲退休時，勞保最高投保薪資四萬五八〇〇元、以四十年年資計算，每月可領老年年金二萬八三九六元；另累積至五一八萬元的退休金個人專戶，若選擇月領，以平均餘命十九年計算，每月可領取二萬五二五八元。合計退休後的十九年，每月可領五萬三六五四元，甚至比工作時的月薪還多。

若加碼自提6％ 有機會月領更多

假如王先生自五十五歲起，同時也「加碼」每月自提六％退休金，六十五歲退休時，每月領取退休金更增至四萬三三〇九元，加上勞保年金二萬八三九六元，退休後可過著月領逾七萬元的充裕生活。

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