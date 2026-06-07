美股黑色星期五 科技股遭血洗 費半單日崩跌10.3%

費半黑色星期五（圖︰美編組 製表整理︰編譯魏國金）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國五月強勁的就業報告加劇升息前景以及對人工智慧（AI）鉅額支出的疑慮，昨引發美國股市半導體類股的嚴重拋售，華爾街為期九週、近三年來最長的漲勢戛然結束。費城半導體指數重挫十．三％，創二〇二〇年五月以來最大單日跌幅紀錄，市值蒸發一．三兆美元。

週五美股半導體類股嚴重拋售，費城半導體指數重挫10.％，創2020年5月以來最大單日跌幅紀錄，市值蒸發1.3兆美元。（路透）

費半市值蒸發1.3兆美元 創2020年以來最大跌幅紀錄

費半指數週四已因博通財報顯示其客製化AI晶片業務低於預期而下跌，兩個交易日跌幅達十二％，反映投資人對飆漲的科技類股日益擔憂；週三該半導體指數甫創史上高點紀錄。

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科技類股的拋售使那斯達克五日跌掉一一〇〇點，跌幅四．二％，創二〇二五年四月關稅風暴以來單日最大跌幅紀錄；標普五百也重挫二．七％，終結連續九週、自二〇二三年以來最長漲勢。

美國勞工部數據顯示，五月新增十七．二萬非農就業人口，較預期翻漲一倍。卡森集團首席市場策略師德崔克說，「顯然，強於預期的就業報告，讓聯準會（Fed）今年降息的前景渺茫」。

高油價帶動通膨 市場憂慮Fed今年降息渺茫

一些分析師憂心，荷姆茲海峽封鎖恐引發能源價格帶動的通貨膨脹，導致聯準會升息。芝商所FedWatch資料顯示，金融市場認為聯準會十二月升息機率上升至四十二．七％。

AI股慘遭拋售 輝達、台積電ADR重摔逾6％

美光、英特爾、美超微與晟碟（SanDisk）五日均跌逾十一％，高通、超微跌近十一％，輝達也跌六．二％，被輝達執行長黃仁勳點名為「下個一兆美元公司」的邁威爾科技重挫十七％，博通跌近八％、兩天來跌近二十％；台積電ADR也重摔六．六九％。

今年以來，這些晶片類股引領市場迭創新高，但華爾街日報報導，跟上大盤整體漲幅的股票越來越少，道瓊市場數據顯示，五月標普五百成分股中，約四十三％公司股價上漲，低於一月的六十四％，這顯示市場漲勢稍有風吹草動便會偏離軌道。

分析師：調整半導體股超買部位 非牛市結束

不過，富國銀行首席股票策略師權五成（音譯）表示，「市場的反應更多是由部位調整而非基本面推動。半導體類股嚴重超買，這是拋售的原因，而非該類股牛市的結束」。

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