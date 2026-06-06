信驊、華邦電、智邦 5月營收同創新高

信驊董事長林鴻明。（記者卓怡君攝）

〔記者洪友芳、卓怡君、王憶紅／綜合報導〕記憶體大廠華邦電（2344）、遠端伺服器管理晶片（BMC）廠信驊（5274）、網通大廠智邦（2345）昨公告5月營收皆創新高，且營收年增幅都達5成以上。

華邦電 4、5月營收賺贏Q1

華邦電5月營收200.01億元，首度突破200億元大關，再創歷史新高，月增3.93%、年增182%；4、5月累計營收達392.46億元，超越第一季的382.53億元，提早創單季營收新高紀錄。

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受惠市場需求與記憶體價格續漲，華邦電累計今年前5月營收為775億元，年增128.58%，創同期新高。

信驊 下半年更好 明年大單到手

信驊公告5月合併營收12.82億元，月增0.25%、年增68.74%，再創歷史新高，動能來自伺服器拉貨強勁。累積前5月合併營收57億元，年增61.73%。

信驊董事長林鴻明日前表示，客戶需求相當強勁，訂單不是問題，問題出在供應鏈缺料，主要是載板供應不足，部分訂單延到明年，原預估第三季缺料可大幅紓解，現在需等到第四季紓解後，即可大幅放量，今年下半年營收將較上半年明顯成長；展望明年，已到手的訂單量相當龐大，較今年可望再有相當幅度的成長。

智邦 全光交換器下半年出貨

智邦5月營收286.22億元，月增4.61%、年增56.58%，不僅是連續5個月營收走高，更是連續2個月創下歷史單月新高。累計前5月營收為1261億元，年增60%，亦創同期新高。

法人指出，智邦在新客戶加入、AI加速器出貨暢旺下，推動營收頻創新高，預估第二季營收可望季增20%，而新產品全光交換器（All-Optical Switch）可望在下半年推出，進一步推升營收表現。

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